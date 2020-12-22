【新冠肺炎】科興疫苗巴西後期測試有效率逾50%　結果23日公布

香港早前公布已向藥廠預訂新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，其中中國科興生物的100萬劑疫苗預料最快2021年1月抵港。美國《華爾街日報》12月21日報道，科興疫苗在巴西的臨床實驗取得理想成果，顯示藥物有效。

圖為12月18日，正在巴西聖保羅機場下貨的科興疫苗。巴西已訂購190萬劑的科興疫苗，準備讓民眾接種。（Reuters）

報道指多個參與相關研發的人士表示，科興疫苗在巴西的後期臨床測試中通過50%的有效門檻，意味監管機構可以審批疫苗使用，正式投入使用。

科興生物研製的CoronaVac疫苗在巴西、印尼和土耳其正在進行第三期臨床實驗，巴西是首個已完成實驗的國家。報道引述參與實驗的人士表示，實驗結果理想，預計有效性可媲美其他被證明高達95%的疫苗。

實驗共有1.1萬人參加，其中一半人接種了疫苗，另一半接種了安慰劑。目前已有200多人在實驗期間感染了新冠肺炎，為研究員提供了足夠多的樣本，計算疫苗的有效性。

負責巴西實驗工作的機構表示，由5名專家組成的獨立委員會正在分析實驗結果，並會在23日發表。機構未有透露這些專家的身份，但表示他們來自巴西和中國以外的地方。實驗報告會交予巴西及中國的藥品監管機構。

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科興疫苗與輝瑞疫苗等其他新冠疫苗，都是最早一批進入第三期臨床實驗的疫苗之一，但至今未有實驗結果。原因之一是中國本地的疫情已大致受控，實驗必須在外國進行，令實驗結果須較遲才公布。

但相比起其他如輝瑞疫苗，科興疫苗可以儲存在一般的冰箱之中，使疫苗更容易在較貧窮的國家中運輸及儲存。報道指這亦是貧窮的國家把希望寄託在中國身上的原因之一。