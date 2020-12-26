被指非法闖進住宅單位　納瓦爾尼盟友遭俄羅斯警方逮捕

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的盟友索博利（Lyubov Sobol）12月25日被莫斯科警方逮捕。俄羅斯聯邦偵查委員會已經對索博利展開刑事調查，指控對方武力闖進一個住宅單位。索博利的支持者稱相關單位與納瓦爾尼中毒案有關。

圖為2月29日，俄羅斯反對派領袖索博利在莫斯科集會。（Reuters）

納瓦爾尼在Twitter稱，警方質問索博利後，把她拘留48小時。他批評警方將身為幼童之母的索博利扣押兩日，就是要向所有人表示「不要深究這宗案件」。

反對派陣營和官方對索博利被捕所涉事件說法不一。索博利的支持者表示，索博利21日前往一名男子家人所擁有的公寓按門鈴，而該名男子正是納瓦爾尼指控有份參與中毒案的俄羅斯聯邦安全局（FSB）一名安全人員。

聯邦偵查委員會則指控索博利與數人身穿俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局制服試圖闖進莫斯科一個住宅單位。委員會指，索博利欺騙快遞員進入莫斯科的公寓大樓，當老婦開門時試圖闖入對方的住宅。索博利涉嫌非法使用暴力闖入，最高可以被判監禁兩年。

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