特朗普拒絕簽署紓困法案　再要求加碼派錢至2000美元

美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕簽署國會通過的2.3萬億美元的疫情援助和開支法案，批評法案撥出過多金錢給外國援助等，但一次過的全民派錢金額太少。特朗普12月25日發文，再要求從600美元加碼至2,000美元。

Made many calls and had meetings at Trump International in Palm Beach, Florida. Why would politicians not want to give people $2000, rather than only $600? It wasn’t their fault, it was China. Give our people the money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020

目前正在度假的特朗普發文表示，於佛羅里達州棕櫚灘打了很多通電話，並開了會議。他質疑政客為什麼不向國民派錢2,000美元，而只是派600美元，並指「這不是他們的錯，錯的是中國」。

共和黨和民主黨經過數個月的討價還價之後，終於取得共識通過法案。法案牽涉8,920億美元的紓困措施，包括延長12月26日屆滿的特別失業救濟金，以及另外1.4萬億的日常政府開支。如果特朗普拒絕簽署，約1,400萬人將失去額外津貼，政府將於12月29日起局部停擺。

圖為2020年12月23日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭從華盛頓特區白宮出發前往佛羅里達州海湖莊園度假。（Getty Images）

法案已經送往海湖莊園等待特朗普作出決定。他目前未正式否決法案，仍然有機會於未來幾日簽署。很多經濟學家認同法案援助金額太少，但指仍然有必要即時提供支援。路透社引述知情人士指，白宮官員對特朗普反對法案感到意外。