塞爾維亞機長感染新冠肺炎病逝　曾揮五星紅旗接載中國抗疫專家

塞爾維亞（Serbia）媒體12月25日報道，塞爾維亞航空（Air Serbia）機長弗拉尼奇（Svetislav Vranic）因感染新冠肺炎（COVID-19）在12月24日離世。他2020年3月曾接載中國抗疫專家隊伍前往塞爾維亞協助防疫工作，並因在機場揮舞五星紅旗一幕而廣受關注。

↓中國外交部發言人華春瑩在Twitter發文悼念弗拉尼奇↓

Shocked & sad.

Svetislav Vranić, the hero captain who first flew China's medical expert team to #Serbia, passed away from #COVID19. pic.twitter.com/hGi0Oya2az — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 26, 2020

當地媒體《電訊報》（Telegraf）報道，在疫情初期把首批呼吸機運送到塞爾維亞的機長弗拉尼奇不幸染疫逝世，家人相信他是在土耳其感染新冠病毒。

他的姊妹杜尼婭（Dunja）表示，弗拉尼奇11月9日從紐約返國，之後在11月14日前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）接受模擬飛行訓練，弗拉尼奇當時向家人透露，有一名來自法國的同僚在他身後不停咳嗽，該事發生不久後，他也開始出現病徵。弗拉尼奇返國後接受隔離，他因感染新冠肺炎而失去力氣，甚至難以站立。他之後在11月27日送醫，本來希望在3、4天後出院，惜未能如願，後來更需靠呼吸機維生。

杜尼婭稱，弗拉尼奇本來很強壯，不煙不酒，定期做運動，可見不能輕視這次疫情。她又形容弗拉尼奇「帶來了首批呼吸機，在生命後期也在使用呼吸機。」弗拉尼奇自17歲開始駕駛飛機，他的家人希望可以讓他穿着制服下葬。

2020年3月中國抗疫專家隊伍赴塞爾維亞協助抗疫時，弗拉尼奇是負責該行程的機長，當時航班上也載有從中國運往塞爾維亞的抗疫物資，在飛機降落後，弗拉尼奇在貝爾格萊德（Belgrade）機場揮舞五星紅旗，獲媒體廣泛報道。