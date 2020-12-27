英國脫歐｜國會僅剩1天時間辯論　漁業不滿協議內容遭背叛

距離英國脫歐過渡期屆滿只餘一周時間，英國與歐盟雖已達成貿易協議，但有擔憂英國國會只有極短的時間討論和通過。協議亦未有如所願完全掌握自己水域捕漁，有英國漁民稱這是對他們的背叛。

圖為12月7日，在法國北部海岸附近的北海，漁民們正處理着收獲所得的漁獲。（Reuters）

英國《衛報》12月26日指出，現時留給英國處理脫歐貿易協議的時間不同，保守黨議員要在周末讀畢超過2,000頁的協議，並以一天的時間完成辯論。因議案獲得工黨支持，外界預期議案將可獲國會通過。

可是貿易協議引起了部分人士的不滿，特別是漁民。協議保留了歐盟國家漁民前往英國水域捕漁相當的份額，未如脫歐初衷所願，完全掌握自己水域，英國全國漁民組織聯會（Britain's National Federation of Fishermen's Organisations）行政總裁迪斯（Barrie Deas）稱這是對他們的背叛。

前脫歐大臣戴德偉（David Davis）表示若未來英歐在捕魚權上出現分歧，協議雖不會允許歐盟對英國其他商品徵收關稅，但承認應花更多時間討論這個極其重要的協議。戴德偉稱這協議將影響所有英國人的餘生，只有一天的辯論並不足夠。