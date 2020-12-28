日本新駐華大使稱　中國有意加入CPTPP　須準備符合較高要求

中國國家主席習近平11月份曾表示，中國積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。日本新任駐華大使垂秀夫日前在接受中國媒體採訪時回應此事。

11月20日，中國國家主席習近平在北京以視頻的方式出席了亞太經合組織（APEC）峰會。他在峰會上說，中國將積極考慮加入CPTPP。（Reuters）

日本駐華大使館網站12月28日刊登了垂秀夫接受澎湃新聞的採訪。垂秀夫11月26日抵達北京，正式上任。他是在12月23日接受澎湃新聞的採訪的。

在垂秀夫看來，日中之間最需要的是建立穩定的關係，「我相信這就是菅義偉的對華政策」。他說：「我相信雖然我們的首相換了，但對華政策大方向、大戰略還是不會有改變。」

垂秀夫說，日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的。儘管日中關係對彼此都很重要，但是它也有着脆弱的一面。一路走來，既有好的時期，也有不好的時期。兩國要珍惜當前來之不易的局面。

他還強調，兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居。「既然如此，我們就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係。在堅持正當主張的同時，也要儘可能地開拓合作領域、積極保持互動。從這個意義上講，我認為今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係有着重要的意義。」

對於中國考慮加入CPTPP一事，垂秀夫說：「習近平主席曾對加入TPP11（即CPTPP）表示將積極考慮。但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。」

他還強調，當前的課題是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的早日生效與全面落實。關於日中韓自由貿易協定（FTA），今後將參考RCEP的實施情況展開討論。包括規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。

據悉，CPTPP的前身是由美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP）。TPP在2016年成立之初並沒有歡迎中國的加入，甚至在有意無意中透露出孤立中國的意圖。而美國總統特朗普（Donald Trump）上台之後，美國對外政策表現出了對多邊主義的強烈牴觸，並迅速退出了TPP。

美國退出之後，日本主導了CPTPP談判，日本等剩餘11國繼續推進TPP談判，並將之改名為CPTPP。2018年，談判的11國簽署了CPTPP。這11國是日本、加拿大、澳洲、智利、新西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯。

日本2021年將擔任CPTPP輪值主席國，日本首相菅義偉已在11月20日表示，日本的目標是擴大CPTPP規模。但是他12月11日也表示，若沒有11個成員國的同意，中韓無法加入CPTPP，CPTPP的門檻很高。