新冠肺炎｜歐盟開始疫苗施打　惟不足一半受訪民眾有意接種

歐盟國家12月27日展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，歐洲媒體報道，調查顯示，多個國家中有意接種疫苗的民眾人數不足一半。

《星期日報》（Journal du Dimanche）28日公布民意調查，指56%法國人表示，他們不打算接種疫苗。路透社28日稱，波蘭的調查顯示，目前只有少於40%的人打算接種疫苗。在波蘭首都華沙（Warsaw）一間獲安排可率先提供疫苗的醫院中，只有一半醫護人員已報名接種疫苗。報道又提及，保加利亞有45%人表示不會接種疫苗，40%人稱先等待，看看疫苗是否會引發不良副作用。

法國新冠肺炎疫情：圖為12月27日，第戎一名長者接種新冠肺炎疫苗。（Reuters）

有民眾指不反對疫苗接種計劃，但自己不會參與。路透社28日指，華沙市民、41歲的西科爾斯基（Ireneusz Sikorski）說，不認為史上有一種疫苗能如此快就完成測試。他表示：「我不是說不應該接種疫苗，但我不會在自己及孩子身上測試一種未經驗證的疫苗。」

西班牙28歲歌手兼作曲人赫爾曼（German）稱：「在親近我的人之中，沒有人曾患新冠肺炎。我顯然不是在說它不存在，因為很多人死於新冠肺炎，但我現時不會接種（疫苗）。」