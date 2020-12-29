中歐協議背後推手是誰　歐盟不等拜登一起「團結抗中」？

在中美兩國關係緊張之際，傳出中國和歐盟（EU）正趕在2020年年底的最後期限前達成一項期待已久的投資協議，德國媒體12月29日發問歐盟不等美國拜登（Joe Biden）政府一起「團結抗中」了嗎？

2020年7月1日，在接任歐盟輪值主席國前，德國總理默克爾講話中多次提到中國的重要性，強調與中國的關係必須成為外交重點，不僅在貿易範圍內，要有決心承認中國在國際機構當中佔有的一席之地。（Reuters）

德國是背後推手

德國之聲12月29日指出，歐盟與中國投資協議多次難產後，在輪值主席國德國卸任前，突然進展加速，傳出雙方即將達成協議。歐盟成員國12月28日對布魯塞爾計劃與中國簽訂的投資協議給予了政治支持，雙邊即將達成協議。

法國媒體引述一位外交官的話稱，在一次大使會議上，歐盟輪值主席國德國指出，沒有任何成員國「舉牌反對」。另一位歐盟外交官表示，本週就會正式宣布協議，「我們必須小心謹慎，但只要中國達成協議，布魯塞爾和北京可能會在本周末正式宣布」。

2020年12月18日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，「目前談判已進入最後階段，相信只要雙方照顧好彼此關切，堅持相向而行，就能實現雙方領導人確定的談判目標。」（視覺中國）

德國之聲注意到，外交官們注意到雙方「談判進展積極」。雖然沒有任何成員國在會議上出面阻撓，但事後波蘭駐布魯塞爾大使薩多斯（Andrzej Sados）表示，在德國將該協議加入議程後，「表達了我們的疑慮」。

薩多斯吿訴波蘭PAP新聞社，「我們也說過，在經過7年的艱難談判後，我們不應該太倉促行動。與此同時，這樣的項目突然被加入到歐盟駐布魯塞爾大使的會議議程中。這是聞所未聞的。在德國擔任輪值主席國的最後幾天，我們在面對這個非常重要的問題時突然和毫無道理加速進行，這關係到國際關係。」

習近平與歐盟、德國領導人會晤時，承諾2020年簽署中歐投資協議：

+ 5 + 5 + 5

「最大的贏家是北京」

「歐盟不等拜登政府一起團結抗中了嗎？」德國之聲引述專家的稱，這不代表拜登提出的跨大西洋合作失敗，但表明了合作會有多困難，如果這筆交易真的達成，最大的贏家是北京。

此外，歐盟目前由主要經濟大國德國擔任輪值主席國至2020年年底，德國也將確保該協議視為其掌舵期間的優先事項。

2020年12月28日，拜登講話中提到在貿易和經濟方面建立更強大的聯盟來對抗中國，「我們與中國競爭並追究中國政府在貿易、技術、人權和其他方面的侵權行為時，當我們建立由志同道合的夥伴和盟友組成的聯盟時，我們的立場將更加堅定」。（AP）

歐盟委員會（European Commission）12月25日表示，「政治協議的草案95%好了」，只需要各國開綠燈放行。

卡內基國際和平基金會歐洲項目主任布拉特伯格（Erik Brattberg）認為，在拜登政府上任前，歐盟與美國聯合制定跨大西洋中國戰略的呼聲有可能被削弱。