法國時尚大師Pierre Cardin逝世前紀錄片上映　披露與影后舊情

依據外電報道，服裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）去世，享耆壽98歲，他創立的同名品牌皮爾卡登（pierre cardin）今年才歡慶品牌成立70周年，皮爾卡登本人的紀錄片也甫於10月上映，在IMdb拿下高達8.2評分，設計師的傳奇生涯在2020年即將結束時落幕。

1922年，皮爾卡登出生於意大利威尼斯近郊，據聞他在童年時期，就喜歡替鄰居玩伴的洋娃娃設計服裝，1945年參與電影《美女與野獸》的服裝設計，1950年就獨立開創服裝設計公司，發跡甚早，版圖也迅即擴張為跨時尚、飾品、珠寶、香水、家具、餐具等領域的超級王國，百年法國餐廳Maxim's de Paris也於1981年納入皮爾卡登集團旗下。

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他曾因讓高訂靠近平民，一句「我們所謂的『創意』，沒人穿又有何用」的「時裝平民化」言論觸怒巴黎設計師時裝公會；但前衛的未來主義，也成了他為人津津樂道的偉業，包括泡泡裝（bubble dress）、1964年Cosmocorps系列中的同心圓標靶圖樣「target dress」，以及1968年結合了乙烯基和金屬紡織品材料推出獨家「Cardin」面料，勇於嘗試的創新精神，為他帶來「20世紀的文藝復興者」頭銜。

電影《皮爾卡登：迷戀未來的人》（House of Cardin），也首度披露他的時尚帝國與感情世界，包括他和女神級大滿貫影后珍·摩露（Jeanne Moreau）的韻事以及和旗下設計師安德烈奧利佛（Andre Oliver）40年不離不棄的愛情，片長95分鐘的電影足以窺見設計大師的傳奇一生。

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