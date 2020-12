意大利裔法國服裝設計師Pierre Cardin今日(29/12)去世,享年98歲。據《德國之聲》報道,Pierre Cardin家屬向法國傳媒透露,Pierre Cardin在巴黎西部的塞納河畔訥伊(Neuilly)一間醫院離世。Pierre Cardin設計的產品深受各地明星喜愛,他亦曾為電影《美女與野獸》(Beauty and the Beast,1946)打造戲服,以及擔任英國傳奇樂隊披頭四(The Beatles)首張專輯的服裝設計,而作為同志名人的Pierre Cardin亦在公眾場合自爆過被「歐洲三大影展」大滿貫影后Jeanne Moreau「拗直」的經過,情況也有在去年上映的紀錄片《House of Cardi》紀錄。

點擊下圖觀看Pierre Cardin照片: