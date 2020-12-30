新冠疫苗｜美國護士接種輝瑞疫苗8天後確診　專家這樣解釋

美國一名急診科護士在接種輝瑞公司（Pfizer）新冠疫苗8天后，新冠檢測呈陽性。美國專家稱，疫苗需要10天至14天才能對人體產生保護作用。

為遏制新冠疫情傳播，美國12月14日開始為醫護工作者接種輝瑞疫苗。（AP）

美國廣播公司（ABC）旗下聖地亞哥KGTV12月30日報道，一名45歲的急診科護士馬修（Matthew W.）12月18日接種輝瑞疫苗，當時唯一出現的副作用是手臂痠痛。

馬修此後在新冠肺炎（COVID-19）病房輪班。6天后的平安夜，他開始出現病症，包括渾身發冷、肌肉疼痛以及感到疲勞。聖誕節翌日，馬修去做了新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測，結果為陽性。

對此，聖地亞哥家庭健康中心傳染病專家拉莫斯（Christian Ramers）表示這並不令人意外，患者在接種疫苗後不會立即出現防護效果。

拉莫斯說：「我們從疫苗的臨床試驗中了解到，大約需要10天至14天的時間，疫苗才能開始對人體產生保護作用。」

他表示，即使疫苗開始產生保護作用，也並非全面保護，「第一劑疫苗的有效率可以達到50%左右，而你需要接種第二劑疫苗，有效率才能達到95%。」

另一種可能是，馬修是在接種疫苗之前感染新冠，因為這種病毒潛伏期可達14天。

拉莫斯最後提醒道，在接種疫苗後，戴口罩、勤洗手和其他防護措施仍然很重要。