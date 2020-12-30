歐洲啟動大規模接種　多重事故或致反疫苗情緒加劇

歐盟各國終於在上周末（26、27日）啟動姍姍來遲的新冠疫苗大規模接種計劃。歐盟方面試圖將這個號稱將惠及歐盟所有民眾的疫苗計劃塑造為一個「感人的團結時刻」，可正面宣傳很快被接二連三的事故取代。各國第一階段推廣由德國生物新技術公司（BioNTech）和美國製藥公司輝瑞（Pfizer）聯合研發的疫苗接種，首兩三日就在注射、運輸等方面曝出許多問題。

超劑量注射

其中一個意外事故發生在德國北部一家養老院。該院舍八名職員被一次性注射了五倍劑量的疫苗藥液，當中四名因出現「類似流感」的症狀而入院接受醫療觀察。由於輝瑞/BioNTech的每支疫苗含5劑量的藥液，事故或因此而生。該區官員Stefan Kerth在28日表示對事件深感遺憾，但強調「這是一個由人為失誤造成的孤立事件」，稱「希望所有受到影響的人不會出現嚴重的副作用。」

冷鏈不符標準

此外德國還出現1,000劑疫苗配送中冷鏈出問題的事件。德國最大邦巴伐利亞（Bavaria）多地疫苗由於配送中使用的冷藏箱溫度不達標而無法使用。報道指這些冷藏箱為用於野餐或野營的一般家庭用品。巴伐利亞希滕費爾斯市（Lichtenfels）政府發言人表示，醫療人員發現其中一個疫苗冷藏箱溫度升至攝氏15度，超過疫苗生產商規定的2至8攝氏度的冷藏要求。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）（左）在歐盟推廣大規模疫苗接種首日發表講話稱，這對歐盟而言是一個「感人的團結時刻」。（Getty）

而據新華社報道， BioNTech先前在聲明中指出，公司負責把疫苗運送到德國25個分發中心，而聯邦和地方政府則負責將疫苗運至全國400多個接種中心。而公司發言人在27日說，疫苗在運往接種中心途中存儲溫度「發生變化」——如此看來此次冷鏈事故源頭似乎為地方政府在運輸時的操作不當。

另外，西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）28日稱收到輝瑞方面的通知，由於公司在比利時的工廠在「裝貨及運輸過程中」出現問題，不得不延遲向八個歐盟國家發貨。此後的採訪中伊利亞被再次問及，才表示問題出在出在運輸過程中的溫度控制上，但已經得到解決。

由於這款疫苗需要被保存在零下70攝氏度的極低溫環境內，此前就被指對運輸條件帶來挑戰。輝瑞和BioNTech為此特別設計了一款使用乾冰降溫的冷藏箱，可保證5,000劑疫苗在指定溫度下存放10天。箱內還配置溫度監測器，便於確認運送過程中是否存在溫度過低的情況。官方雖未透露這種冷藏箱的成本，但據英國廣播公司報道，一個標準的冷藏運輸箱——即能保持零下8攝氏度達5天、可存放1,200劑疫苗——單價為5000英鎊，這種保溫要求更高的箱子成本很可能更高。

德國為推廣新冠疫苗接種，在各地設立疫苗接種中心，為民眾提供服務。（Getty）

值得注意的是，這種冷藏箱還面臨着原料短缺的問題。用於保溫的乾冰的生產需要大量純二氧化碳，而疫情的出現導致全球範圍都出現了純二氧化碳產量不足，供應不足加上需求激增，難保疫苗冷鏈不出現問題。隨着第一、第二階段的疫苗發往歐洲各國，未來很可能會繼續出現這些情況。

歐洲的反疫苗之憂

德國巴伐利亞邦的保溫事件發生後，BioNTech雖向政府確認，根據政府提供的信息及內部有關疫苗的數據，這批疫苗的質量應該沒有收到影響，但政府最終決定捨棄這部分疫苗。

希滕費爾斯市的政府官員 Christian Meissner表示，生產商稱這批疫苗應該沒有問題，「但應該沒有問題是不夠的」。他表示捨棄疫苗是為了防止公眾對於疫苗的信任受損。

不僅僅在希滕費爾斯市，整個德國乃至歐盟各國的疫苗接種計劃都可能因許多民眾對疫苗缺乏信任而推行困難。 德國一位高級安保官員28日表示，許多持病毒懷疑論的右翼軍兵發起的示威活動正給國家帶來日趨嚴重的威脅。

除了德國的疫情否定論外，歐洲向來就有嚴重對疫苗不信任的傾向。根據2019年發布的一項民調，歐洲有10%至22%的人口對疫苗安全性存疑，位居世界各個地區之首。而這種傾向在此次疫情中則更加嚴重，近期民調顯示超過40%的法國、匈牙利及波蘭等國民眾均表示會拒絕接種新冠疫苗。

各地政府對疫苗推行首幾日發生的事故的回應，或是小心謹慎，或是不願過多透露事故詳情，似乎都是為了儘可能弱化問題、避免引發更多憂慮。但在對疫苗疑心最重的歐洲，只要有負面報道的存在，難免不會被右翼媒體、反疫苗組織拿來做文章，這無疑會給德法等急於靠疫苗遏制病毒的各國政府帶來更多阻礙。