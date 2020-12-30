美媒指武漢實際感染人數或為確診病例10倍　中方：不能簡單推算

中國疾病預防控制中心（以下簡稱「中疾控」）12月28日發佈一組與新冠肺炎血清流行病學調查的數據後，有美媒指，該組數據顯示武漢在疫情爆發初期曾有50萬人感染病毒，是當時官方確診人數的近10倍。中國外交部發言人汪文斌12月30日回應稱，差異的產生主要與疾病特徵、感染者就診行為等因素有關，不能用調查得到的結果和地區人口數簡單相乘推算病例總數。

中國外交部發言人汪文斌在當天舉行的例行記者會回應稱，外界可能搞錯一個概念，中疾控近期公布的血清流行病學調查結果顯示，武漢區的社區人群新冠抗體陽性率為4.43%，這一數字高於截至2020年3月底武漢報吿的確診病例發病率，他稱，這種現象並非中國特有，因為開展過此類調查的其他國家公開報道的調查結果發現，調查得出的抗體陽性率估算的人群感染率均高於當地報吿的發病率。

汪文斌還指出，專家分析認為，差異的產生主要與疾病特徵、感染者就診行為、病毒核酸檢測能力和血清抗體檢測方法等因素有關，因此不能用調查得到的結果和地區人口數簡單相乘推算病例總數。

彭博社（Bloomberg）12月29日引用中疾控發布關於4月份對3.4萬人進行血清流行病學調查的數據，顯示武漢地區的社區人群新冠抗體陽性率為4.43%，遠高於參與本次調查的其他地區。

報道指出，如果數據準確，考慮到武漢是一個擁有1100萬人口的城市，因此推斷出當時可能有多達50萬人感染過新冠病毒（SARS-CoV-2），而當時當地衛生部門報吿的確診病例為5萬例左右，兩者相差近10倍。

報道稱，鑑於檢測能力有限，患者人數激增以及部分患者沒有出現不良症狀等原因，當地衛生部門在疫情爆發期間漏報病例是很常見。