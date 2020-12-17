新加坡小販文化獲列入非物質文化遺產名錄　韓國燃燈會亦上榜

聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產政府間委員會（IGC）12月16日舉行會議，將新加坡小販文化列入《人類非物質文化遺產代表名錄》，令新加坡擁有首個位列該名錄的文化遺產。

新加坡小販文化12月16日被列入聯合國的《人類非物質文化遺產代表名錄》。圖為2016年8月1日新加坡老巴剎美食廣場民眾於排隊買食物時，在一張枱上放置紙巾以留座。（Reuters）

由24個成員組成的國際委員會16日一致通過，將新加坡小販文化加入代表名錄。這是當地首個被列入非物質文化遺產名錄的項目，亦是繼新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）2015年被列入《世界遺產名錄》後，第二次申遺成功。

總理李顯龍在Facebook表示，最大的感謝一定要給予數代小販，因為他們「養育」一個國家的肚子和精神，「沒有他們的汗水、辛勞和為職業的奉獻，這種認可不會來臨」。

Great news – Singapore Hawker Culture has been inscribed on the UNESCO Representative List of Intangible Cultural... Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, 16 December 2020

韓國的燃燈會同日亦被列入非物質文化遺產名錄。燃燈會是韓國每年農曆4月8日慶祝佛誕而舉行的活動，活動的寓意是用真理之光照亮天際，創造一個公平豐饒的世界。連同燃燈會，韓國總共擁有21項非物質文化遺產。