新加坡小販文化獲列入非物質文化遺產名錄　韓國燃燈會亦上榜

撰文：何文翰
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聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產政府間委員會（IGC）12月16日舉行會議，將新加坡小販文化列入《人類非物質文化遺產代表名錄》，令新加坡擁有首個位列該名錄的文化遺產。
新加坡小販文化12月16日被列入聯合國的《人類非物質文化遺產代表名錄》。圖為2016年8月1日新加坡老巴剎美食廣場民眾於排隊買食物時，在一張枱上放置紙巾以留座。（Reuters）
由24個成員組成的國際委員會16日一致通過，將新加坡小販文化加入代表名錄。這是當地首個被列入非物質文化遺產名錄的項目，亦是繼新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）2015年被列入《世界遺產名錄》後，第二次申遺成功。
總理李顯龍在Facebook表示，最大的感謝一定要給予數代小販，因為他們「養育」一個國家的肚子和精神，「沒有他們的汗水、辛勞和為職業的奉獻，這種認可不會來臨」。
Great news – Singapore Hawker Culture has been inscribed on the UNESCO Representative List of Intangible Cultural...Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, 16 December 2020
韓國的燃燈會同日亦被列入非物質文化遺產名錄。燃燈會是韓國每年農曆4月8日慶祝佛誕而舉行的活動，活動的寓意是用真理之光照亮天際，創造一個公平豐饒的世界。連同燃燈會，韓國總共擁有21項非物質文化遺產。
韓國燃燈會12月16日被列入聯合國的《人類非物質文化遺產代表名錄》。圖為5月30日首爾曹溪寺的工作人員將寫有願望及姓名的卡片掛在燈籠上。（Getty）