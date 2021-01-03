麥康奈爾寓所遭塗鴉疑與阻撓加碼派錢有關　佩洛西住所更遭放豬頭

美國媒體1月2日報道，美國眾議院民主籍議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的寓所分別遭塗鴉破壞，疑與國會未通過讓紓困方案加碼派錢至2000美元有關。在佩洛西的寓所門外，還有人放了一個豬頭及灑上假血。

圖為佩洛西2020年12月30日在國會山莊內見記者（AP）

在1月1日凌晨2時，當地有人向警方舉報指，發現佩洛西位於三藩市的住所遭破壞，有人在車庫大門塗鴉，包括寫上$2K（2000元）、Cancel rent（取消租金）、We want everything（我們想要全部）的字句，大門外還放有一個豬頭及灑上假血。美媒指，字句明顯顯示犯案者對紓困方案未有加碼派錢不滿。

BREAKING EXCLUSIVE: @SpeakerPelosi’s house VANDALIZED with red paint, PIGS HEAD & spray-painted message “$2K (crossed out)... CANCEL RENT... WE WANT EVERYTHING”. City called to clean up at 3am & police attempting to stop photos of scene. Media SILENT. pic.twitter.com/LD1jfZIvco — 🇺🇸Maggie VandenBerghe🇺🇸 (@FogCityMidge) January 1, 2021

麥康奈爾之後在1月2日發聲明，譴責有人破壞他位於路易斯維爾（Louisville）的寓所，聲明指「破壞和製造恐懼的政治在我們社會中沒有地位。」他又表示，自己與妻子趙小蘭都沒有因此懼怕。

麥康奈爾的住所遭寫上WERES MY MONEY（我的錢在哪裏）、MITCH KILLS THE POOR（麥康奈爾在殺死窮人）的字句。

圖為美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）2020年12月30日在國會內現身（AP）

↓麥康奈爾寓所遭人塗鴉破壞↓

美國國會12月底表決通過紓困方案，包括向國民派錢600美元，之後總統特朗普（Donald Trump）要求把金額提高至2000美元，民主黨佩洛西也贊成加碼派錢，提高金額的議案在眾議院獲得通過，但目前未在參議院通過，麥康奈爾被視為是阻撓議案的人。