佐治亞州參議院選舉選情咬緊　民主黨候選人民調僅稍微領先

美國佐治亞州參議院第二輪選舉即將在1月5日稍後時間舉行，結果將決定參議院控制權。根據目前最新民調，民主黨候選人稍為領先共和黨僅兩個百分點，雙方支持度持續咬緊。

圖為1月4日，拜登前往亞特蘭大為兩名民主黨候選人拉票。（Reuters）

佐治亞州參議院將選出參議院最後兩席，只要共和黨勝出其中一席，將可保住參議院控制權。但若輸掉則會出現50對50席的局面，並由出任副總統的賀錦麗（Kamala Harris）投下決定性一票，意味民主黨將可控制參眾兩院。

根據民意調查分析網站FiveThirtyEight顯示，目前民主黨兩名候選人，分別領先共和黨候選人1.7%及2.2%。民主黨雖然自大選後稍微擴大支持度優勢，但雙方仍相當接近。

現任總統特朗普（Donald Trump）與候任總統拜登（Joe Biden）亦趁最後機會，在1月4日先後前往佐治亞州，為所屬政黨的候選人拉票。

佐治亞州過往一直是共和黨的根據地，但在大選中拜登以約12,000票的優勢擊敗特朗普。特朗普一直拒絕承認落敗，並在近日爆出他曾透過電話威脅佐治亞州州務卿，要求他「找出選票」以推翻選舉結果。事件曝光被指或會影響佐治亞州的參議院選舉。