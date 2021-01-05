英媒：特朗普或在拜登就職典禮前一天飛往蘇格蘭

2021年1月19日是美國現任總統特朗普（Donald Trump）任期的最後一天，英媒注意到一架特朗普曾使用過的美國軍用波音757飛機的動向，並由此猜測他將前往蘇格蘭。

據英國《星期日郵報》1月4日報道，位於蘇格蘭的格拉斯哥普雷斯蒂克機場（Prestwick Airport）收到通知，1月19日會有一架特朗普偶爾使用的美國軍用波音757飛機降落。值得注意的是，該機場附近正是特朗普在蘇格蘭的特恩貝里高爾夫球場度假村。

報道還提到，有人曾在2020年11月看到美軍偵察機在特恩貝里上空盤旋一週，或許是在做提前的準備。

有消息人士透露，這通常是特朗普將在某個地方待上很長一段時間的迹象，因此特朗普是否會在候任總統拜登（Joe Biden）就職當天出現在蘇格蘭引發起外界的猜測。

截至目前，特朗普仍然拒絕承認他在2020年11月舉行的美國總統大選中落敗，外界預測在拜登就職當天特朗普可能會上演「一出好戲」。

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美國全國廣播公司（NBC）記者迪拉尼安（Ken Dilanian）曾於2020年12月在Twitter上發文稱，特朗普可能會在拜登就職典禮當天宣布參加2024年美國總統大選。此外無論如何，他都不會參加拜登的就職典禮，也不打算邀請拜登到白宮，甚至不打算打電話給他。

英國《衛報》1月4日報道預測稱，特朗普有可能會發動一場「反對集會」，或飛往他在美國佛羅里達州的私人俱樂部。對於美國總統而言，在正式離任之前離開美國將是前所未有的情況。