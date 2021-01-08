菲律賓空姐姦殺案「羅生門」13小時酒店閉路電視畫面「疑雲陣陣」

菲律賓航空旗下菲航快運（PAL Express）一名23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）元旦日被發現倒卧酒店房內，其後證實不治，生前疑遭輪姦。懷疑涉案數名男子召開記者會，稱沒人涉及殺人及強姦。

達塞拉在新年中午被發現陳屍在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）城市花園大酒店（City Garden Grand Hotel）的旅館房間浴缸内。

達塞拉的死亡證顯示，她死於主動脈瘤破裂。菲律賓《每日問詢報》7日稱，這可能是因為非常激烈的活動以及酒精中毒所致。11名男子涉嫌強姦及殺人被落案檢控，迄今只有3人被捕，但都已獲釋，等候進一步調查。

影片揭更多疑點？

她除夕晚與朋友加利多（Rommel Galido）及塞爾納（John dela Serna）及拉皮南（Clark Rapinan）等合計6人在酒店開派對，加利多因認識另一房間的房客，於是大夥一起玩樂。

涉案閉路電視畫面7日曝光，讓外界看到參加派對的人的互動。2段流出監視器畫面中，其中一段拍到達賽拉與一名男子在酒店22樓走廊上激情熱吻。

另一段則是一名男子把達賽拉「抬到」另一間酒店客房。達賽拉手腳撐開，但從影片看來，難以肯定她當時是不是清醒。

想看女子生前與朋友進出2個房間的閉路電視畫面截圖，請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

否認性侵殺人

涉案數人召開記者會。他們分別是羅薩萊斯、加利多、塞爾納與拉皮南。3人都說達賽拉死於自然。拉皮南稱曾關心過坐在浴缸邊想要嘔吐的達賽拉。他情緒激動、流着淚說沒有人性侵或殺害達賽拉。

↓經過剪輯的閉路電視影片，顯示案發13小時間達賽拉與其他人的互動：

疑犯自稱不碰女生

另一名涉案男子、有份對達賽拉進行心肺復甦法的德古斯曼（Gregorio De Guzman） 5日接受菲律賓ABS CBN電視台訪問。他稱自己來自LGBTQIA+群體，從不與女性發生性關係。他說其在場人士都是來自LGBT群體。

+ 2 + 2 + 2

「她像是我的姊妹」

女死者生前朋友加利多在獲釋後發聲明，稱她就如自己的姊妹，他為此感到痛苦：「我真的非常愛她」。

達賽拉被發現倒卧浴缸之後，德古斯曼及朋友曾嘗試對她進行心肺復甦法，但她在緊急送院後仍被證實不治。

她的下體被發現有撕裂傷及精液，身上亦有抓痕及瘀傷。警方亦在2個酒店房間的一些地方發現精液。