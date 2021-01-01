澳洲國歌歌詞「去年輕化」　反映原住民史實

澳洲政府1月1日宣布，國歌《前進澳洲美之國》（Advance Australia Fair）歌詞會有修改，響應承認澳洲原住民是世上最古老且持續存在文明的呼聲。

《前進澳洲美之國》第二句的歌詞原本是「因我們年輕且自由」（For we are young and free），不過從1月1日起則，該句中的「年輕」（young）則改為「一體」（one），全句變成「因我們一體且自由」（For we are one and free）。

總理莫里森（Scott Morrison）在首都坎培拉（Canberra）表示：「我們居住在古老原住民的永恆土地中，而我們將逾300個民族祖先和語言群體的故事牽引在一起，我們的國歌應該反映這一點。我們今天已做作出及公布的改變，我認為，實現了這目標。」

澳洲1月1日起修改國歌《前進澳洲美之國》的歌詞。圖為2020年12月5日，西悉尼上演澳洲對阿根廷的欖球比賽前，一眾澳洲球迷唱國歌。（Getty Images）

有關改變最先在2020年由新南威爾斯省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）提出，她當時認為原本的歌詞忽略了澳洲自豪的原住民文化。該建議獲多名國會議員支持，包括聯邦原住民部長懷亞特（Ken Wyatt）及右翼「單一民族黨」（One Nation）黨魁漢森（Pauline Hanson）等。

《前進澳洲美之國》在1878年首度公開，但直到1984年才正式取代《天佑吾王》（God Save the King / Queen）成為澳洲國歌。

澳洲在1月26日為「澳洲日」（Australia Day）假期，紀念歐洲人在1788年1月26日首度在悉尼建立勢力範圍。不過當地的原住民估計已經有大約6.5萬年歷史，而且有原住民視1月26日為「入侵日」（Invasion Day）。