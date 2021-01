澳洲國歌歌詞「去年輕化」　反映原住民史實

澳洲政府1月1日宣布,國歌《前進澳洲美之國》(Advance Australia Fair)歌詞會有修改,響應承認澳洲原住民是世上最古老且持續存在文明的呼聲。

《前進澳洲美之國》第二句的歌詞原本是「因我們年輕且自由」(For we are young and free),不過從1月1日起則,該句中的「年輕」(young)則改為「一體」(one),全句變成「因我們一體且自由」(For we are one and free)。

總理莫里森(Scott Morrison)在首都坎培拉(Canberra)表示:「我們居住在古老原住民的永恆土地中,而我們將逾300個民族祖先和語言群體的故事牽引在一起,我們的國歌應該反映這一點。我們今天已做作出及公布的改變,我認為,實現了這目標。」

澳洲1月1日起修改國歌《前進澳洲美之國》的歌詞。圖為2020年12月5日,西悉尼上演澳洲對阿根廷的欖球比賽前,一眾澳洲球迷唱國歌。(Getty Images)

有關改變最先在2020年由新南威爾斯省長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)提出,她當時認為原本的歌詞忽略了澳洲自豪的原住民文化。該建議獲多名國會議員支持,包括聯邦原住民部長懷亞特(Ken Wyatt)及右翼「單一民族黨」(One Nation)黨魁漢森(Pauline Hanson)等。

《前進澳洲美之國》在1878年首度公開,但直到1984年才正式取代《天佑吾王》(God Save the King / Queen)成為澳洲國歌。

澳洲在1月26日為「澳洲日」(Australia Day)假期,紀念歐洲人在1788年1月26日首度在悉尼建立勢力範圍。不過當地的原住民估計已經有大約6.5萬年歷史,而且有原住民視1月26日為「入侵日」(Invasion Day)。