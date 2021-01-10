素媛｜趙斗淳殘害女童出獄　還月領逾8千津貼　韓逾3萬人憤而反對

韓國「素媛」案強姦犯趙斗淳（조두순）2020年12月出獄後數天申請養老金及基礎生活補助金。正在審查申請的京畿道安山市政府1月8日表示，趙氏夫婦看來符合申請資格，因年齡超過65歲的趙斗淳被歸類為不能工作的年老公民。

假如申請獲批，夫婦倆每月會得到約120萬韓圜（約8,521港元）的津貼。有人在總統府青瓦台的網站聯署反對，迄今已有逾3萬人響應。

倘在30天內有20萬人聯署，青瓦台須就此回應。反對趙斗淳領津貼的請願，截至日期是2月7日。

一名市政府官員稱，趙斗淳和妻子已接近不能賺錢。當局仍在檢視他的申請，但看來在審批方面沒重大問題。

官員稱趙斗淳的太太雖未年逾65，但因有長期病患，還有丈夫在國內已是「廣為人知」，因此難以求職。

公眾批評趙斗淳不應獲得公帑補助，官員則回應稱，基礎保障計劃是基於人道立場而授予的。

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反對趙斗淳的民眾之前提出，他在獄中沒有悔意，出獄後可能會犯案，導致街坊人心惶惶。政府為此在社區加裝1,800支街燈，以及向街坊派發「安心鈴」（안심벨），讓人必要時一按求救；這些措施全都是公帑「埋單」，難怪部分人如此反感。

現年68歲的趙斗淳2008年殘忍地性侵犯一名8歲女童，導致對方大小腸流出，終身要靠人工肛門和尿袋排泄。

他服刑12年後於2020年12月12日出獄，示威者群起抗議，甚至登門騷擾，導致他和妻子需搬家。

女童與家人的故事被改編拍成韓國電影《素媛》。

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