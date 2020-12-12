【素媛】趙斗淳妻求情信曝光　稱丈夫「在家行為良好」

韓國「性魔」趙斗淳2008年酒後在教會廁所性侵8歲女童，導致受害者腸子流出，終身必須倚靠人工肛門與尿袋過活，殘忍罪行還被翻拍成電影《素媛》（台譯《希望：為愛重生》），於12月12日上午出獄後，再度引發社會關注。有韓媒報道，趙斗淳妻子曾提交的請願書中，竟稱丈夫是「懂禮貌的人」、「在家行為良好」。

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根據韓國《慶北新聞》、《畿湖日報》報道，韓國社會對趙斗淳（조두순）的出獄高度關注，有電視台節日前就曝光了2008年他首次被移交審判時，妻子向法院提交的請願書內容，其中竟稱趙斗淳在家中的行為表現一切良好，結婚20年來做飯、醃菜、洗衣、打掃等，所有家務事都由他一手包辦，而且從來沒有生過氣，很多人都稱讚他是「很懂禮貌」的人。

報道指出，趙斗淳妻子也在請願書中提到，「除了老公喝酒後會到處遊蕩之外，我的內心與家裏人都是非常和平的家庭。」然而，與妻子的主張相互矛盾的是，趙斗淳共有17項暴力、竊盜、強姦與殺人前科，其中就有11起罪行是在結婚後才犯下的，誇張的紀錄也給外界帶來相當大的震撼。

被稱為「人間惡魔」的重大性侵犯趙斗淳在服刑12年後於12月12日上午出獄，搭車前往故鄉安山市的遵法支援中心，但他步出大門時卻將雙手背在身後，這在韓國社會代表了傲慢的上位者，氣得現場民眾對運送專車敲打猛踹，還有人衝上車頂狂跳。據悉，雖然趙斗淳未來將佩戴電子腳鐐7年、公開與主動告知個資5年，但這樣的處分仍被南韓民眾詬病「判太輕」。

民眾情緒激動：

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