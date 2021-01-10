新聞背後｜民主黨為何堅持二度彈劾？不讓特朗普2024捲土重來

美國總統特朗普（Donald Trump）被指發言煽動支持者到國會山莊，導致示威最後演變成1月6日晚的暴亂。美國眾議院民主黨人擬在1月11日提出彈劾動議。特朗普行將卸任，此舉看來無甚意義，但如果他在國會被裁定有罪，參議院可投票、以阻止他再任公職。

美國總統特朗普被指煽動支持者在1月6日闖入國會。民主黨國會議員指特朗普煽動叛亂，準備提出彈劾議案。圖為1月6日，總統特朗普的支持者闖入國會內，事件最後演變成暴亂。（AP）

１. 彈劾程序如何運作？

眾議院對總統提出指控，指他參與一項「嚴重罪行和不檢行為」（high crime or misdemeanor）。若眾議院的435名議員中，有過半數人同意彈劾條款，彈劾會交由參議院審理。

憲法規定，要得到三分之二參議員投票贊成，才可裁定總統有罪及令他下台。

如果參議院進行審判時全體100名議員都在場，要有17名共和黨議員倒戈，彈劾才會成功，是很難達到的門檻。

６. 特朗普的罪名

路透社稱根據一份在國會成員間流傳的措施副本，特朗普被控「煽動針對美國政府的暴力」，以企圖推翻他在2020年總統選舉中輸給拜登的結果。

條款中亦舉例，特朗普2日致電佐治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求對方找出足夠選票，推翻拜登在佐治亞州勝出的結果。

美國會暴亂：圖為1月6日，總統特朗普在首都華盛頓的集會上發表演說。（AP）

2. 離任後仍可被彈劾？

沒有法庭曾為此事作出最終判決。北卡羅來納大學（University of North Carolina）憲法學者格哈特（Michael J. Gerhardt）8日指，他看不到在特朗普離任後，國會有任何原因不能繼續彈劾程序。他稱：「它應該是相對地不言而喻，如果彈劾在一個人仍在任時開始，程序可無疑地在他辭職或以另外的方式離開後繼續。」

3. 總統不能東山再起？

特朗普正盤算於2024年再次參選總統，但參議院在彈劾審判中裁定特朗普有罪後，可投票決定是否取消特朗普未來再擔任公職的資格，只要有過半數贊成票就可通過。

這對民主黨人以及很多有興趣參選的共和黨人來說，是一個有吸引力的機會。

路透社8日稱，根據參議院先例，議員要先為是否通過彈劾舉行投票，之後才投票決定是否取消被告擔任公職的資格。

科羅拉多大學法律系教授坎波斯（Paul Campos）稱，他相信參議院在彈劾投票結果出爐前，會有權舉行投票、決定是否取消特朗普再擔任公職的資格，如果彈劾審判到20日、即特朗普任期完結時仍為待定狀態，這局面變得更有可能出現。

美國會暴亂：圖為1月8日，總統當選人拜登在特拉華州的活動上演講。（AP）

４. 二度被彈劾第一人？

倘若成事，特朗普成為美國史上首位2度被彈劾的總統。

路透社引述法律專家稱，這樣做是符合憲法的。

特朗普曾在2019年12月被民主黨控制的眾議院發動彈劾，被控濫權及妨礙國會。他被指企圖向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）施壓、要求對方調查政敵拜登（Joe Biden）與其兒子，以利自己競逐連任。不過他最終在2020年2月被共和黨控制的參議院判定無罪。

５. 彈劾有快速通道？

在2019年眾議院首次對特朗普發起的彈劾，包括調查、聆訊及數周的公開辯論。《紐約時報》指，這些謹慎的程序只為讓議員可在嚴肅的事情上建立共識，但不是必須的。

路透社引述彈劾專家指，理論上彈劾及免職程序可以很快完成，甚至可在數天內完成，因為參眾兩院就如他們所見，有廣泛的自由度去制定規則。坎波斯稱，但根據現行規則，它可被重新考慮，令國會很難在少於1周的時間內完成程序。