WhatsApp強制共享資料　土耳其展開調查

Facebook旗下的即時通訊手機應用程式WhatsApp修改服務條款和私隱規則，強制用戶同意將資料分享給母公司。土耳其競爭委員會1月11日宣布對兩間公司展開調查，並要求於調查結束前不得分享資料。

競爭委員會宣布，將調查Facebook和WhatsApp是否違反競爭法禁止企業濫用巿場主導地位的條例。委員會表示，由於可能造成無法彌補的損失，即使已經取得用戶同意，調查結論出爐前，WhatsApp不得分享資料。因此，Facebook也必須停止分享用戶資料，並且對所有用戶宣布相關做法。

圖為2021年1月11日，英國倫敦一部手機顯示即時通訊手機應用程式WhatsApp和Signal。（Getty Images）

WhatsApp於1月6日更新隱私條款，使用者必須同意將資料分享給Facebook，2月8日起才能繼續使用WhatsApp。

WhatsApp是土耳其人最常使用的即時通訊應用程式，更新隱私條款的做法引發土耳其用戶反彈而發起抵制。總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）的傳媒辦公室和國防部向記者表示將把WhatsApp的群組移至當地通訊軟體BiP。

標籤「#刪WhatsApp」（#WhatsAppSiliyoruz）成為土耳其社交媒體的熱門話題。當地用戶開始下載其他應用程式例如Signal和Telegram。即使WhatsApp保證訊息內容仍然經過加密，很多用戶選擇關閉他們的WhatsApp帳戶。