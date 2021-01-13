美國眾議院表決第25修正案決議　特朗普：對自己零風險

美國民主黨向眾議院提出決議要求副總統彭斯（Mike Pence）引用憲法第25修正案罷免總統特朗普（Donald Trump），又提交針對特朗普的彈劾案。特朗普1月12日形容，有關修正案對自己是零風險。

特朗普當天在德克薩斯州（Texas）的美墨邊境圍牆前講話：「對我來講，第25修正案是零風險，但它將回去困擾（候任總統）拜登（Joe Biden）及其政府。」

他批評彈劾行動是美國史上最大及惡毒獵巫行動的延續，所引起的巨大忿怒、分裂和痛苦遠超大部人所能理解，指在這個非常時刻出現對美國非常危險。

圖為美國總統特朗普1月12日在德克薩斯州（Texas）阿拉莫（Alamo）的美墨邊境圍牆前講話。（AP）

而在華盛頓國會，眾議院共和黨領袖2名助手12日向路透社表示，該黨眾議院領袖已決定不遊說其成員反對彈劾。眾議院12日表決要求彭斯罷免特朗普的決議，13日表決彈劾案。助手說，共和黨領袖不會向黨內其他議員施壓，要求他們在12日或13日投反對票，而是憑良心投票。

《紐約時報》同日引述消息人士報道，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）向同事表示，他認為特朗普觸犯可被彈劾的罪行，並對於民主黨為此採取行動感到滿意。