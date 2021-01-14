美國停止進口新疆棉花及蕃茄

美國海關及邊境保衛局（CBP）1月13日宣布，停止向新疆進口棉花及蕃茄產品，指中國政府涉嫌在當地實施強制勞動。

美國國土安全部（DHS）代理副部長庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）表示，強制勞動是現代奴隸制度，而「中國製造」並不只是反映源頭產地，而是一個警告標籤。他指出，當局不會容許任何類型的強制勞工，同時呼籲其他企業應將新疆的產品排除在供應鏈名單上。

根據CBP發出的暫扣令（Withhold Release Order），受影響的產品涵蓋多項日常用品，包括服裝、紡織品、蕃茄籽、罐頭蕃茄和蕃茄醬等。而在其他國家製造但使用新疆棉花或蕃茄的產品亦在禁止名單上。

新疆的棉花產量佔全球兩成，CBP指出，美國在2020年從中國分別進口總值90億美元的棉花及1000萬美元的蕃茄。華府曾在去年下令禁止向新疆建設兵團進口棉花，並自此在美國港口扣起43批棉花產品。

美國的新措施除了對全球商貿帶來嚴重影響，亦令即將上台的美國候任總統拜登（Joe Biden）處理美中關係帶來新一輪挑戰。不過拜登曾經以「種族滅絕」形容中國大規模扣押新疆維吾爾人和實施「再教育營」，他呼籲國際社會聯手抵抗有關措施。