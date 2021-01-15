特朗普帳號遭封殺　Twitter行政總裁：創下危險先例

美國總統特朗普（Donald Trump）的Twitter帳戶遭到永久封殺，公司行政總裁多爾西（Jack Dorsey）1月14日為有關措施辯護，但承認此舉對自由而開放的全球互聯網帶來危險先例。

多爾西14日在Twitter連發13篇帖文談及封殺特朗普事件，稱自己並沒有為走到這一步而慶祝或感到自豪，指公司發出明確警告後才採取行動，亦是根據特朗普Twitter言論構成「離線威脅」，危害人身安全、因此這是公司所得出的結論。

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

不過多爾西承認，關閉特朗普的帳號象徵公司宣揚健康對話的失敗，令公司反思其行動及周圍環境。他指封殺行動導致大家分裂，限制澄清、挽救及學習的可能，亦建立一個危險先例，就是個人或企業在全球公眾對話擁有權力。

除了Twitter，Facebook、YouTube等都陸續禁止特朗普的活動，多爾西不認為他們是協調行動，而很大機會是這些企業所作出的結論，或是受到其他公司行動的影響。他強調，如果大家不同意Twitter的規矩和執法標準，可以離場轉用其他服務。