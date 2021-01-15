彈劾特朗普｜美國眾議員斯沃韋爾任彈劾管理人　曾涉中國女諜風波

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美國眾議院1月13日通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案。議長佩洛西（Nancy Pelosi）12日公布9位彈劾管理人的名單，當中包括民主黨議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）。有共和黨人對此表示反對，因他曾捲入疑似中國女間諜事件。

共和黨籍的加州眾議員伊薩（Darrell Issa）及佐治亞州眾議員格連（Marjorie Taylor Greene）都表態反對任命斯沃韋爾。

圖為1月13日美國眾議員斯沃韋爾現身國會山莊。他獲委任為彈劾管理人之一，負責在參議院提出彈劾理據。（AP）

格連1月13日在社交媒體Twitter說，「當中國的新型冠狀病毒肺炎病毒殺了逾381,000名美國民眾後，佩洛西委任斯沃韋爾成為9名彈劾管理人之一。」

格連又指他曾與一名中國女間諜有性關係。她批評，民主黨或應好好公開說說他們怎樣向中國出賣美國，並指佩洛西委任斯沃韋爾是叛國的行為。

↓格連在Twitter發文

紐約州眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）同日亦在Twitter質疑，為何佩洛西要任命「被中國共產黨滲透」的斯沃韋爾作為彈劾管理人。

↓斯蒂芬尼克在Twitter發文

曾捲入疑似女間諜事件

美國傳媒Axios在2020年12月8報道，斯沃韋爾與多名加州政客跟名為方芳（Fang Fang，音譯）的中國女子有連繫。美國公共廣播電台12月18日報道，有共和黨議員要求他退出眾議院情報委員會

方芳被指2011年至2015年期間參與中國的情報行動。她身處美國時年齡介乎20多歲至30多歲，以學生身份入讀三藩市灣區的大學。報道引述情報官員指，她於約3年間曾與最少2名中西部的市長發展性或感情關係。

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方芳亦被指在2014年有份參與斯沃韋爾競選連任的籌款活動。她也曾為斯沃韋爾的辦公室至少安排了一名實習生。

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