彈劾特朗普｜美國眾議員斯沃韋爾任彈劾管理人　曾涉中國女諜風波

美國眾議院1月13日通過彈劾總統特朗普（Donald Trump）議案。議長佩洛西（Nancy Pelosi）12日公布9位彈劾管理人的名單，當中包括民主黨議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）。有共和黨人對此表示反對，因他曾捲入疑似中國女間諜事件。

共和黨籍的加州眾議員伊薩（Darrell Issa）及佐治亞州眾議員格連（Marjorie Taylor Greene）都表態反對任命斯沃韋爾。

圖為1月13日美國眾議員斯沃韋爾現身國會山莊。他獲委任為彈劾管理人之一，負責在參議院提出彈劾理據。（AP）

格連1月13日在社交媒體Twitter說，「當中國的新型冠狀病毒肺炎病毒殺了逾381,000名美國民眾後，佩洛西委任斯沃韋爾成為9名彈劾管理人之一。」

格連又指他曾與一名中國女間諜有性關係。她批評，民主黨或應好好公開說說他們怎樣向中國出賣美國，並指佩洛西委任斯沃韋爾是叛國的行為。

↓格連在Twitter發文

After China’s #COVID19 virus has killed over 381,000 Americans, @SpeakerPelosi names @ericswalwell 1 of 9 impeachment managers.



Rep Swalwell had a sexual relationship with a CHINESE SPY!



Dems might as well go public on how they are selling out to China!



What a betrayal! pic.twitter.com/32F0JAH6PT — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 13, 2021

紐約州眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）同日亦在Twitter質疑，為何佩洛西要任命「被中國共產黨滲透」的斯沃韋爾作為彈劾管理人。

↓斯蒂芬尼克在Twitter發文

WATCH: 📺 I joined @foxandfriends this morning to talk about the Democrats' shameful snap impeachment, why Nancy Pelosi named the "compromised by the Chinese Communist Party" Eric Swalwell as an Impeachment Manager, and the future of the Republican Party. pic.twitter.com/glQ7to2XKb — Elise Stefanik (@EliseStefanik) January 13, 2021

曾捲入疑似女間諜事件

美國傳媒Axios在2020年12月8報道，斯沃韋爾與多名加州政客跟名為方芳（Fang Fang，音譯）的中國女子有連繫。美國公共廣播電台12月18日報道，有共和黨議員要求他退出眾議院情報委員會。

方芳被指2011年至2015年期間參與中國的情報行動。她身處美國時年齡介乎20多歲至30多歲，以學生身份入讀三藩市灣區的大學。報道引述情報官員指，她於約3年間曾與最少2名中西部的市長發展性或感情關係。

方芳亦被指在2014年有份參與斯沃韋爾競選連任的籌款活動。她也曾為斯沃韋爾的辦公室至少安排了一名實習生。