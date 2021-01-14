Facebook旗下的即時通訊手機應用程式WhatsApp修改服務條款和私隱規則，強制用戶同意將資料分享給母公司，用家亦因WhatsApp更改私隱條款紛紛表示轉會，更有網民留言直指「忍WhatsApp好耐啦」，怒數8大轉會理由。

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WhatsApp更改私隱條款惹眾怒，成為今次轉會潮的導火線。但不少網民指WhatsApp功能一直引人詬病，但奈何身邊朋友個個都用WhatsApp，要轉其他通訊軟件有難度，才啞忍至今。其實網民多年來都有在各大討論平台怒數WhatsApp不是，今次《開罐Opener》為大家整理網民8大轉會理由！

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同場加映：網民公投「最憎同事用咩Emoji 」Top7 笑住滴汗、雙手合十都出事

一入職場深似海，每天與同事見面和短訊的次數，分分鐘多過男/女朋友。近日，有網民在連登討討論區上發文，問問「大家最憎同事Send咩Emoji畀你」，以下7個被網民公認為「乞人憎」的Emoji，你又是不是常常用呢？

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