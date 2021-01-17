Bumble Tinder等約會App　用AI尋找並封殺國會示威者

《華盛頓郵報》報道，Tinder，Bumble和其他約會應用程式正使用圍攻國會大廈行動中捕獲的圖像和其他證據，來識別和封鎖暴徒的帳戶，對數百人遭警方拘捕造成直接影響。也有約會應用程式用戶「釣魚」懷疑參與騷亂者，收集可能涉罪的照片或供詞，轉發給FBI。

華盛頓郵報調查報道指，Bumble，以及Match集團（旗下有Tinder，Hinge，OkCupid，PlentyofFish和Match等約會App）都正努力從其平台上封殺已知參與圍攻國會大廈的用戶。

一位要求匿名的Bumble官方人員說，員工們已審查了在圍困期間在國會大廈內部和周圍拍攝的圖像，封鎖了「傳播或試圖煽動叛亂內容、組織和煽動恐怖主義。」的帳戶，該内部人士透露，Bumble使用軟件掃描用戶的約會資料和傳記，以查找「煽動起義或相關活動的文字內容」，可以煽動種族主義，鼓勵暴力或散佈關於大選的謊言來封帳戶。

【bumble】bumble以蜂巢作為象徵。（bumble截圖）

Bumble在一份聲明中說：「我們一向鼓勵我們的社群封鎖並舉報任何違反我們準則的人，我們已經封禁了那些使用我們平台傳播叛亂、試圖組織和煽動恐怖主義的用戶。一如既往，如果有人在我們的平台上已經或正在實施潛在的犯罪行為，我們將採取適當的步驟與執法部門聯繫。」約會應用一向會用人工智能和自動軟件掃描有問題的內容。Bumble發言人說，會掃描用戶的個人資料照片和傳記，以查找武器、仇恨符號或令人反感的語言，但不會審查用戶之間的對話，除非其中一位用戶舉報。

圖為2018年8月14日，一部手機顯示Tinder的圖示。（Getty Images）

Match 集團說，它根據長期制定的禁止煽動暴力規則禁止暴徒的帳戶，女發言人Vidhya Murugesan拒絕透露有多少人受到這種懲罰，她說：「我們的所​​有品牌都已經並將繼續封禁被FBI通緝、與國內恐怖主義有關的用戶，並且我們始終配合執法部門進行調查。」

有隱私權專家質疑，這些社交媒體公司是否應該基於對圖像的分析，尤其是在逮捕或裁決之前，完全禁止用戶使用該應用程序。

此舉可能會使像Brandon Fellows這樣的人失去浪漫的機會，他把在國會遊蕩並在參議員辦公室抽煙的視頻貼在了自己的Snapchat，在發布國會大廈的照片後，他的Bumble帳戶被立即禁止。

用戶「釣魚」懷疑騷亂者向FBI舉報

使用約會應用程序追蹤暴民已成為病毒式追求，Twitter上有相關攻略分享，一些女性故意將約會應用程序上的位置改為華盛頓，以期誘使潛在嫌疑人上鈎。

25歲的物流協調員Amanda Spataro稱，在約會應用程式掃描暴徒是她的「公民義務」，在Bumble上，她發現了一個男人的照片似乎可能來自暴亂現場，Spataro接受了邀請，希望能從他身上得到更多信息，他說他確實去了國會山莊並發送了更多照片作為證據。Spataro聯繫了聯邦調查局（FBI）的熱線。

聯邦調查局（FBI）已建立了一個匿名熱缐以供舉報那些可能參與破壞國會山莊的人。該局在上周一份聲明中說，他們已收到過十萬個來自各種渠道的網絡媒介舉報。

公共監視無所不在

一些隱私權倡導者說，事件揭示令人擔憂的真相，即普遍存在的公共監視及私人公司與執法機構間不透明的聯繫。人們會否被業餘調查人員誤認即其他風險同樣堪憂。

位於紐約的非營利組織監控技術監督項目的技術主管利茲·奧沙利文（Liz O'Sullivan）說：「這些人有權在大流行期間用剩下不多的渠道進行社交、尋求伴侶以及愛情。」 她補充說這是科技公司如何在用戶被動情況下影響生活的又一個例子。