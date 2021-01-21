拜登就任｜妻子吉爾將做最忙第一夫人　計劃身兼兩職繼續教書

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-21 06:00

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日正式就職，他的妻子吉爾（Jill Biden）也成為白宮的新女主人。這位在2009年至2017年間擔任美國「第二夫人」的吉爾，拜登向她求婚5次才成功，此後的多年來，兩人一起走過喪子難關。 吉爾是位「學霸」，她一生從事教育行業逾30年，學生稱她為「B博士」（Dr. B），她表明準備在當上第一夫人後繼續教書，意味計劃成為首位有全職工作的第一夫人。

圖為1987年5月吉爾（Jill Biden，左）與丈夫拜登（下）在芝加哥一起出席籌款活動。（AP）

兩人都是再婚者

拜登與吉爾結識前，兩人各經歷一段婚姻。拜登背負喪妻之痛，第一任妻子尼莉婭（Neilia Hunter）1972年不幸遇上車禍，與1歲女兒雙雙去世，留下拜登照顧兩名兒子，至於吉爾則在19歲時嫁給當時大學美式足球隊運動員史蒂文森（Bill Stevenson），當時為1970年，但兩人在5年後離婚。

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吉爾曾經表示，是拜登的兄長在1975年介紹她給拜登，當時拜登已是參議員，她則在大學讀書。兩人第一次約會是去看電影，拜登在之後的著作寫道，吉爾讓他「重生」，令他重新想到家庭可以再次完整，但另一方面的吉爾，當時的想法其實不太一樣。

據吉爾所指，她當時覺得兩人完全無可能，因為拜登比她大9歲，她認為差距太大，甚至心想「天啊，這不會行的，一百年內也不會。」但在首次約會後，她180度改觀，更在當晚凌晨致電母親興奮道：「媽，我終於遇到一位君子。」

（吉爾前夫則說出另一個版本的故事，想了解可按此閱讀。）

🔻吉爾9月4日上傳與拜登年青時的舊照🔻

"How did you get this number?"



Those were the first words I spoke to Joe when he called me out of the blue on a Saturday in 1975.



I’ll be speaking tonight at the #DemConvention. I hope you’ll tune in! pic.twitter.com/t0amDEM2kT — Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020

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求婚5次才成功

兩人之後很快相戀，但一直希望重組家庭、孩子也支持他再婚的拜登卻遲遲未能如願，他向吉爾求婚首4次均失敗，直至第5次才成功。

吉爾2019年4月曾撰文講述原因，她談到拜登首次向她求婚時比較像是普通對話，不是隆重求婚等，但之後她確實一次又一次拒絕拜登，當中既與她曾有一次不愉快婚姻有關，也因為拜登的從政身份，讓她害怕公眾壓力，更不想放棄自己的教書事業，變成全職照顧孩子。

拜登到了第5次最終成功，原因很簡單，就是拜登出動殺手鐗，直接稱等不下去，「再不結婚就算了」，但另一邊又深情道「我太愛你，不能只當朋友。」結果在這番攻勢下，終於說服意中人，兩人1977年在紐約結婚。

2008年8月，當時競選美國總統的奧巴馬（左一）宣布選擇拜登（右一）為副手，圖為奧巴馬夫婦與拜登夫婦合照。（Getty）

拜登8月與競選搭檔賀錦麗（Kamala Harris）出席競選活動，吉爾亦有出席：

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相伴走過傷痛

吉爾在婚前已經與拜登的兩個兒子亨特（Hunter Biden）與博（Beau Biden）相處愉快，故此嫁給拜登後與他家人之間關係融洽，她在婚後也暫時離開教育工作，轉為全職母親，至1981年她與拜登的女兒阿什利（Ashley Biden）出生後，她才重回校園。

吉爾給予拜登的助力，還在於兩人一起走過喪子難關。2005年，拜登的兒子博（Beau Biden）因腦癌復發病逝。他官至特拉華州（Delaware）總檢察長，離世時年僅46歲。

兒子博·拜登（Beau Biden，左）2015年因腦癌英年早逝，成為拜登（右）一生之痛。圖為博·拜登2008年8月現身選舉活動支持父親競選美國副總統。（Getty）

想繼續教書

吉爾本身是位「學霸」，她擁有1個學士學位、2個碩士學位，至56歲時再在特拉華大學（University of Delaware）取得教育博士學位，她一生熱愛教英文，在2009年至2017年期間她擔任「第二夫人」時（當時拜登為副總統），她仍然繼續教書，且堅持在社區學院任職，成為第一位在白宮以外有全職工作的第二夫人。

吉爾8月接受電視台訪問時稱，她希望在入主白宮後，繼續教學工作，並提升教師地位。若然成事，她將成為美國歷來首位有全職工作的第一夫人。