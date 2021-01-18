新冠肺炎｜福奇：拜登上任100日內1億人接種疫苗絕對可行

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情將是拜登上任後面對的難題，獲提名出任白宮幕僚長的克萊因（Ron Klain）1月17日表示，疫情持續下預料拜登上任後5周仍會有10萬人因新冠肺炎死亡。

圖為1月15日，美國紐約市的一個疫苗接種中心。拜登承諾就任後首100天會為1億美國人接種。（Reuters）

克萊因在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，表示拜登接手的混亂局面，即使已有疫苗，仍需要一段時間才能逆轉。

拜登在1月15日表示，上任後首100天要為1億美國人接種疫苗。美國過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）1月17日接受全國廣播公司（NBC）訪問時表示，認為這絕對可行。

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拜登承諾會利用體育及學校作為接種地點，同時與大型連鎖藥房合作，提供接種。美國最大的CVS藥局已表示會配合，預料可在1萬個地點每天提供100萬劑的注射。

福奇又透露，阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson and Johnson）正在研發的兩種疫苗，可能在數周後提交美國相關部門審批，將加快疫苗接種步伐。