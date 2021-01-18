多國發表聲明要求俄羅斯即時釋放納瓦爾尼

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）1月17日回國後於機場被捕，多國發表聲明，要求俄羅斯即時釋放他。

圖為1月17日，納瓦爾尼在抵達俄羅斯機場後隨即被捕帶走。（Reuters）

納瓦爾尼在乘搭飛機從德國返回俄羅斯後，隨即被捕。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強烈譴責當局拘捕納瓦爾尼，形容是俄羅斯要納瓦爾尼和反對派滅聲的最新一次行動。

候任總統拜登（Joe Biden）委任的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），亦促請俄羅斯立即釋放納瓦爾尼，並追究多次加害他的人。

意大利、法國等歐盟成員國亦要求俄羅斯即時釋放納瓦爾尼，法國外交部發表聲明，指法國對事件非常關注，要求俄方當局即刻釋放他。立陶宛外交部亦發表聲明指拘捕納瓦爾尼是違反人權行為，將向歐盟提出向俄羅斯實施新一輪制裁。

納瓦爾尼2020年8月在俄羅乘搭航班時中毒昏迷送院，後轉往德國柏林接受深切治療，一個月後康復。經化驗德國指納瓦爾尼是被前蘇聯時代研製的神經毒劑「諾維喬克」毒害，納瓦爾尼指責總統普京（Vladimir Putin）是事件幕後黑手，克里姆林宮一直否認涉事。