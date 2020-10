梅拉尼婭錄音流出　爆粗大呻因特朗普政策而受氣：別煩我了吧

美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)前高級顧問沃爾科夫(Stephanie Winston Wolkoff)10月1日在電視節目上公開一段梅拉尼婭2018年的秘密錄音。在對話中,梅拉尼婭抱怨自己受特朗普(Donald Trump)政府處理非法移民的政策爭議牽連,因此遭受批評,她說道「他X的別煩我了吧。」(Give me a fxxking break) 梅拉尼婭又在錄音內談起自己要履行第一夫人傳統職務,包括安排白宮的聖誕裝飾,她對此提出質疑:「誰他X的會在意這些聖誕節的玩意與裝飾?」

沃爾科夫曾經是梅拉尼婭的好友,但她10月1日在美國有線新聞網絡(CNN)的節目上公開這段在2018年7月時錄下的錄音。

特朗普政府處理非法移民的政策在當地向來遭受爭議,特別是把同一家庭的非法移民分開拘禁,被指太強硬、拆散家庭,梅拉尼婭在錄音內談到自己因此受氣,她稱「他們說我是同謀,說我和他(特朗普)一樣,說我支持他,我在我的位置卻沒有做足夠的事、說足夠的話。」

她談到自己其實正在拼命地為聖誕節做好準備,她稱「我正拼命在做那些聖誕節的玩意。(I’m working like my ass off on Christmas stuff)」惟她表示「但誰他X的會在意這些聖誕節的玩意和裝飾?(Who gives a fxxk about Christmas stuff and decorations?)我卻必須去做,對吧?」

▼想看更多白宮聖誕節裝飾的圖片,請點擊放大觀看:

梅拉尼婭之後表示,當她說自己在準備聖誕,人們就會說「那麼那些遭分離的兒童呢?」她稱「他X的別煩我了吧。」(Give me a fxxking break)她並指「(前總統)奧巴馬這樣做的時候,這些人又在哪裏、說了些什麼嗎?」

梅拉尼婭談到,自己也希望那些小孩能夠與母親重聚,但她沒有機會,因為這需要經過程序與法律。

↓↓↓更多梅拉尼婭的圖片,請點擊放大觀看: