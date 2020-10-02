梅拉尼婭錄音流出　爆粗大呻因特朗普政策而受氣：別煩我了吧

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）前高級顧問沃爾科夫（Stephanie Winston Wolkoff）10月1日在電視節目上公開一段梅拉尼婭2018年的秘密錄音。在對話中，梅拉尼婭抱怨自己受特朗普（Donald Trump）政府處理非法移民的政策爭議牽連，因此遭受批評，她說道「他X的別煩我了吧。」（Give me a fxxking break） 梅拉尼婭又在錄音內談起自己要履行第一夫人傳統職務，包括安排白宮的聖誕裝飾，她對此提出質疑：「誰他X的會在意這些聖誕節的玩意與裝飾？」

沃爾科夫曾經是梅拉尼婭的好友，但她10月1日在美國有線新聞網絡（CNN）的節目上公開這段在2018年7月時錄下的錄音。

特朗普政府處理非法移民的政策在當地向來遭受爭議，特別是把同一家庭的非法移民分開拘禁，被指太強硬、拆散家庭，梅拉尼婭在錄音內談到自己因此受氣，她稱「他們說我是同謀，說我和他（特朗普）一樣，說我支持他，我在我的位置卻沒有做足夠的事、說足夠的話。」

她談到自己其實正在拼命地為聖誕節做好準備，她稱「我正拼命在做那些聖誕節的玩意。（I’m working like my ass off on Christmas stuff）」惟她表示「但誰他X的會在意這些聖誕節的玩意和裝飾？（Who gives a fxxk about Christmas stuff and decorations?）我卻必須去做，對吧？」

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梅拉尼婭之後表示，當她說自己在準備聖誕，人們就會說「那麼那些遭分離的兒童呢？」她稱「他X的別煩我了吧。」（Give me a fxxking break）她並指「（前總統）奧巴馬這樣做的時候，這些人又在哪裏、說了些什麼嗎？」

梅拉尼婭談到，自己也希望那些小孩能夠與母親重聚，但她沒有機會，因為這需要經過程序與法律。

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