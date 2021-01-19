特朗普卸任｜開始遷出白宮？　美媒拍到搬運公司貨車駛入海湖莊園

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-19 17:04

美國總統特朗普（Donald Trump）任期進入最後倒數。美國媒體1月18日報道，特朗普似乎已經開始搬家，並拍攝到搬運公司貨車駛入海湖莊園（Mar-a-Lago）的照片。

WPTV報道，幾輛搬運公司的貨車駛入特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園。工人將大箱卸下送入房內，引發外界對特朗普離任後可能搬到海湖莊園的猜測。現場有警方直升機於上空盤旋，海面還有執法巡邏艇，四周戒備森嚴。

隨着特朗普離任的時刻愈來愈近，白宮職員開始搬走個人物品。英國路透社記者拍到了一個有趣的物件：刻有「TRUMP」（特朗普）的一個錘子，外形似是漫威（Marvel）電影的武器「雷神之錘」。路透社將照片發布在官方推特（Twitter）上，並配文「美國國家檔案和紀錄管理局的一名工作人員手持刻有『特朗普』字樣的大錘子。」

圖為2021年1月15日，國家檔案和記錄管理局一名職員手持刻有特朗普名字的錘子。（Reuters）

全國廣播公司（NBC）稱，白宮將於候任總統拜登（Joe Biden）入住前進行深層的清潔，防止可能的新冠病毒（SARS-CoV-2）殘留。報道指，這項額外的清潔費用總計近50萬美元，遠遠超過通常換屆時所需進行的清理工作。

彭博社稱，一份請帖副本顯示，白宮官員計劃為特朗普舉行吿別儀式。報道指，特朗普將於1月20日上午最後一次以總統身份離開華盛頓，到華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）出席吿別儀式。特朗普將搭乘空軍一號前往佛羅里達州，前政府官員和其他支持者已經收到了邀請。