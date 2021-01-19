特朗普卸任｜以34%支持率結束總統任期　任內平均值歷史最低

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-19 13:04

美國總統特朗普（Donald Trump）任期即將結束。蓋洛普（Gallup）1月18日公布民調，特朗普支持率跌至34%，是任內最低。特朗普整個任期的平均支持率也是1940年代開始這項民調以來歷任總統的最低水平。

蓋洛普1月4日至15日進行民調，結果顯示特朗普的支持率較11月3日大選前下跌12個百分點。

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蓋洛普將特朗普的支持率與12位前任總統進行比較，最早可以追溯到杜魯門（Harry S Truman）。特朗普任內最終的支持率為34%，與小布殊（George W. Bush）和卡特（Jimmy Carter）任內最後一次蓋洛普民意調查獲得的支持率相同。杜魯門的支持率最低，只有32%。奧巴馬（Barack Obama）離任時的支持率為59%。特朗普任內平均支持率為41.1%，是蓋洛普調查最低的，比杜魯門低4個百分點。

特朗普於民主黨、獨立和共和黨受訪者的支持率分別是4%、30%和82%，差距達78個百分點。任內平均差距達81個百分點，為歷史最大的差距。他也未曾有過其他總統享有的「蜜月期」，任內支持率一直維持15個百分點內的上落。

其他民調也顯示，特朗普面對國會騷亂和二次彈劾，任期的最後兩周支持率大幅下降。「真正透明政治」網站（RealClearPolitics）的平均民調顯示，特朗普的支持率為39.8%，自國會事件以來，支持率下跌4個百分點。