東瀛遊遣散導遊｜東盟國家旅遊業陷入寒冬　旅行社面臨倒閉潮

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-19 20:32

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情已持續1年，香港旅遊業界備受重擊，被逼精簡人手。在香港政府1月19日公布最新失業率之際，東瀛遊同日公布將與全體導遊同事商討有關遣散安排。除了香港，鄰近國家及地區亦面對類似情況。沒有其他地方的遊客入境觀光，一些東盟國家的公司同樣在旅遊業冷冬中失措。

亞洲旅遊策劃新聞網站TTR WEEKLY在1月18日引述一名東盟旅遊業領袖稱，泰國多達70%的旅行社或會在2021年倒閉。

東盟旅遊協會（ASEAN Tourism Association）主席明旺（Mingkwan Metmowlee）上周在Facebook發文作出警告。她本人也在曼谷經營旅行社。她說如政府不介入提供協助，便會出現上述結果。

明旺稱，泰國政府沒向私營公司提供任何不論長期或短的、實惠的協助，令東主相當困擾，不知道是否投資以繼續維持營運或是讓公司關門。她說政府的政策在幫或不幫助業界方面一定要清楚。

除了泰國，越南的業界亦陷入困境。該國確認388外遊旅遊公司面臨經營許可撤銷的命運。事實上2020年該國已有338間外遊旅遊公司進入撤銷商業牌照的程序，比2019年多3倍。

其他圖輯：旅遊氣泡｜港府商設Travel Bubble 多國旅遊安全圈劃成怎樣？

+ 2 + 2 + 2

其他圖輯：你還在努力抗疫嗎？回顧近10個月以來，令人無奈又感嘆的香港人抗疫日常

+ 9 + 9 + 9

其他圖輯：來一場嗅覺之旅解旅遊心癮？ 英企業推空氣瓶收集城市各地氣味