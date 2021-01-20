泰國女侮辱王室判囚43.5年　冒犯君主罪實施以來罰得最重

撰文： 許懿安 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-20 04:15

泰國女子安昌（Anchan Preelert）因在網上分享批評泰國王室的帖文，判處入獄43.5年，這是泰國「冒犯君主罪」（Lèse-majesté）實施以來懲罰最重的一次。

泰國刑法第112條「冒犯君主罪」規定：「凡詆毀、侮辱或威脅泰王、王后、王儲或攝政者，判處3年以上、15年以下有期徒刑。」

安昌被判刑，適逢泰國過去接近1年發生示威，看到人們愈來愈直接表達對王室的不滿。以學生為首的民主運動中，出現愈來愈多公開批評王室及泰王哇集拉隆功（Maha Vajralongkorn）的訊息，被視為已干犯「冒犯君主罪」，每次違法最高刑罰為判囚15年。

安昌承認29項控罪，涉及在2014至2015年間，在Facebook及YouTube分享及發布批評王室的錄音檔案。

她最初被判入獄87年，但因她承認違例，法庭將刑期減半。

泰國冒犯君主罪：圖為泰國女子安昌在被判入獄43.5年之後離開法社時，對外舉行象徵抗爭的三指手勢。安昌因在網上分享及發布批評泰國王室的錄音檔案，被控干犯冒犯君主罪，判囚43.5年。（Reuters）

安昌曾是公務員，2015年她因與地下播客節目主持人DJ Banpodj有關首度被捕。DJ Banpodj素以猛烈批評泰國君主制而廣為人知。

安昌曾遭審前拘留，為期3年，然後獲准保釋。

在她之前「冒犯君主罪」最重判刑是，一名男子2017年被判入獄35年。

成為打壓工具？

泰國過去15年發生的政治動盪中，「冒犯君主法」愈來愈多被用作政治武器以及公報私仇的工具。不過民眾公開批評王室的情況仍是極為罕見，直至過去大半年的民主運動為止。

當地有人公開批評泰王可直接指揮第11步兵團是破壞國家民主制度、他將王室財產局收歸名下直接管理，以及民眾在面對包括新冠肺炎疫情的問題時，他人卻經常不在泰國。另有示威者打扮成泰王及王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），有醜化2人之嫌。

政府起初沒就那些評論及批評提控，但在11月起拘捕約50人，對他們控以「冒犯君主罪」。

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