特朗普卸任｜伊萬卡成最具影響力第一女兒　曾與白宮幕僚長鬥法

撰文: 房伊媚 最後更新日期: 2021-01-20 15:00

美國總統特朗普(Donald Trump)即將在1月20日卸任,候任總統拜登(Joe Biden)將接替他的位置。回顧特朗普的4年任期內,女兒伊萬卡(Ivanka Trump)曝光率極高,她在父親任職期間擔任不受薪的白宮高級顧問,更是首位在白宮西翼有辦公室以及有幕僚長的總統千金。特朗普的前競選副經理蓋茨(Rick Gates)更在書中透露,伊萬卡幾乎成為美國副總統。她可能是史上最具影響力的第一女兒 。

副總統本來是她?

伊萬卡生於1981年,她是特朗普與前妻伊萬娜(Ivana Trump)的次女。伊萬卡少女時期出道擔任模特兒,憑其美貌與名氣,成為時裝雜誌及品牌的寵兒。她後來進軍時裝界,以自己的名字創立品牌,推出首飾、服裝及鞋履等。在特朗普當選前,她已常穿戴公司出品出席拉票活動,推高銷量,這也引起外界注意,此舉有潛在利益衝突。輿論在特朗普上任後更見尖銳。她2018年宣布結束品牌,並稱專注於白宮的工作。

伊萬娜並非「成功靠父幹」、只懂沐浴在鎂光燈下,終日與華衣美服為伍的富家女。她的工作能力備受父親蓋賞識,甚至想將她拉進權力核心。蓋茨在名為《邪惡遊戲:特朗普勝利、米勒失敗和美國迷失的內幕》(Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost,暫譯)的書中提到,特朗普在2016年參選總統時,曾想讓伊萬卡擔任副手,但被伊萬卡拒絕。

如果書中所寫是事實,那麼特朗普看來一直沒有忘記想要提拔女兒的想法,一如他教她做生意一樣。特朗普2020年8月稱伊萬卡比民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)更適合擔任總統。特朗普與伊萬卡生母伊萬娜(Ivana Trump)的婚姻,雖因第三者介入而結束,多少遺留一些怨恨,但兩人在同一件事倒是合拍,就是看好女兒的將來。伊萬娜2020年9月稱,伊萬卡將來絕對能成為美國首名女總統。

↓想看看美國史上其他第一千金的事跡,請點擊放大觀看:

影響老父重大決定

伊萬卡能幹之餘,她與特朗普深厚父女之情,也是她能成為總統親信原因之一。英國作家兼調查記者沃德(Vicky Ward)2019年出版的書Kushner, Inc.(暫譯:《庫什納公司》)提到,特朗普前私人律師科恩(Michael Cohen)曾反對伊萬卡夫婦擔任白宮高級顧問,因為他知道特朗普寵愛女兒,討厭對她說「不」,擔心她影響決策。

科恩的擔心是有道理的。伊萬卡後來被指能直接影響華府的國際行動。特朗普二子埃里克(Eric Trump)2017年4月曾向英國《每日電訊報》透露,特朗普對敘利亞進行空襲的決定,部分是受伊萬卡影響。埃里克說,伊萬卡是3個孩子的母親,有她的影響力。2017年4月7日美國以59枚戰斧導彈轟炸敘利亞。

白宮前發言人斯派塞(Sean Spicer)在報道出現後於白宮記者會回答提問,僅說伊萬卡及其他人看過化武襲擊發生後受災兒童的照片,都有發表意見。但他當時說不知道她有沒有與特朗普談及美國以導彈回應。

「迫走」白宮幕僚長

伊萬卡在白宮西翼的「牙力」,從她「得罪」什麼人可見一斑。美國前白宮幕僚長凱利(John Kelly)被指與伊萬卡夫婦不和。NBC曾報道,伊萬卡夫婦在特朗普就職前,已開始申請華府「安全許可」(security clearance),即接觸最高機密的權限。但庫什納在1年後仍只得「臨時安全許可」。美國有線新聞網絡(CNN)2019年5月指,凱利在特朗普施壓下,也不願向伊萬卡夫婦批出「安全許可」。

凱利與白宮法律顧問麥克加恩(Don McGahn)更頒布新政策,規定持有「臨時安全許可」逾半年的職員,其許可會被降級或撤銷。有關「安全許可」的爭議,變成凱利與伊萬卡夫婦在白宮內關乎去留的爭鬥。凱利最終在2019年1月離職。

凱利2019年5月曾稱,特朗普在華府中工作的家人是「一種須處理的影響力」,他沒有提起伊萬卡夫婦。惟他稱他不是指第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump),更形容對方是很好的人。