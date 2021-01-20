特朗普卸任｜伊萬卡成最具影響力第一女兒　曾與白宮幕僚長鬥法

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-20 15:00

美國總統特朗普（Donald Trump）即將在1月20日卸任，候任總統拜登（Joe Biden）將接替他的位置。回顧特朗普的4年任期內，女兒伊萬卡（Ivanka Trump）曝光率極高，她在父親任職期間擔任不受薪的白宮高級顧問，更是首位在白宮西翼有辦公室以及有幕僚長的總統千金。特朗普的前競選副經理蓋茨（Rick Gates）更在書中透露，伊萬卡幾乎成為美國副總統。她可能是史上最具影響力的第一女兒 。

副總統本來是她？

伊萬卡生於1981年，她是特朗普與前妻伊萬娜（Ivana Trump）的次女。伊萬卡少女時期出道擔任模特兒，憑其美貌與名氣，成為時裝雜誌及品牌的寵兒。她後來進軍時裝界，以自己的名字創立品牌，推出首飾、服裝及鞋履等。在特朗普當選前，她已常穿戴公司出品出席拉票活動，推高銷量，這也引起外界注意，此舉有潛在利益衝突。輿論在特朗普上任後更見尖銳。她2018年宣布結束品牌，並稱專注於白宮的工作。

伊萬娜並非「成功靠父幹」、只懂沐浴在鎂光燈下，終日與華衣美服為伍的富家女。她的工作能力備受父親蓋賞識，甚至想將她拉進權力核心。蓋茨在名為《邪惡遊戲：特朗普勝利、米勒失敗和美國迷失的內幕》（Wicked Game: An Insider’s Story on How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost，暫譯）的書中提到，特朗普在2016年參選總統時，曾想讓伊萬卡擔任副手，但被伊萬卡拒絕。

如果書中所寫是事實，那麼特朗普看來一直沒有忘記想要提拔女兒的想法，一如他教她做生意一樣。特朗普2020年8月稱伊萬卡比民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）更適合擔任總統。特朗普與伊萬卡生母伊萬娜（Ivana Trump）的婚姻，雖因第三者介入而結束，多少遺留一些怨恨，但兩人在同一件事倒是合拍，就是看好女兒的將來。伊萬娜2020年9月稱，伊萬卡將來絕對能成為美國首名女總統。

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影響老父重大決定

伊萬卡能幹之餘，她與特朗普深厚父女之情，也是她能成為總統親信原因之一。英國作家兼調查記者沃德（Vicky Ward）2019年出版的書Kushner, Inc.（暫譯：《庫什納公司》）提到，特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）曾反對伊萬卡夫婦擔任白宮高級顧問，因為他知道特朗普寵愛女兒，討厭對她說「不」，擔心她影響決策。

科恩的擔心是有道理的。伊萬卡後來被指能直接影響華府的國際行動。特朗普二子埃里克（Eric Trump）2017年4月曾向英國《每日電訊報》透露，特朗普對敘利亞進行空襲的決定，部分是受伊萬卡影響。埃里克說，伊萬卡是3個孩子的母親，有她的影響力。2017年4月7日美國以59枚戰斧導彈轟炸敘利亞。

白宮前發言人斯派塞（Sean Spicer）在報道出現後於白宮記者會回答提問，僅說伊萬卡及其他人看過化武襲擊發生後受災兒童的照片，都有發表意見。但他當時說不知道她有沒有與特朗普談及美國以導彈回應。

「迫走」白宮幕僚長

伊萬卡在白宮西翼的「牙力」，從她「得罪」什麼人可見一斑。美國前白宮幕僚長凱利（John Kelly）被指與伊萬卡夫婦不和。NBC曾報道，伊萬卡夫婦在特朗普就職前，已開始申請華府「安全許可」（security clearance），即接觸最高機密的權限。但庫什納在1年後仍只得「臨時安全許可」。美國有線新聞網絡（CNN）2019年5月指，凱利在特朗普施壓下，也不願向伊萬卡夫婦批出「安全許可」。

凱利與白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）更頒布新政策，規定持有「臨時安全許可」逾半年的職員，其許可會被降級或撤銷。有關「安全許可」的爭議，變成凱利與伊萬卡夫婦在白宮內關乎去留的爭鬥。凱利最終在2019年1月離職。

凱利2019年5月曾稱，特朗普在華府中工作的家人是「一種須處理的影響力」，他沒有提起伊萬卡夫婦。惟他稱他不是指第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），更形容對方是很好的人。