拜登就任｜疫情下宣誓就職典禮「縮水」　特朗普當年更冷清

美國總統拜登（Joe Biden）在1月20日宣誓就任成為第46任總統，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然持續，政府亦減少群聚活動，所以是次總統宣誓就職典禮亦不如以往盛大與熱鬧，但比起2017年時白宮內外已充斥社會撕裂的氣氛，回歸正常、莊嚴，真正讓過去4年告一段落。

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還記得美國總統特朗普（Donald Trump）2017年上任時，沒有「萬人」、卻真正「空巷」的情景嗎？以下是特朗普就職當天與2009年奧巴馬（Barack Obama）就任時在露天地方慶祝的人群：

下圖分別是2017年1月13日，即美國總統特朗普上任前數天，總統宣誓就職的舞台仍在搭建。圖為2021年1月19日，美國總統拜登就任前一天，會場在做最後準備。

以往美國總統就職典禮舉行時，會有大量民眾在國家廣場觀看儀式，但2020年廣場已經按特勤局的要求關閉。下圖分別是2017年1月19日，特朗普上任前一天國家廣場的情況，以及2021年1月19日，拜登上任前一天同一位置的景色。這是從國會山莊西前門看到的國家廣場。

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