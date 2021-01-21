拜登首度以總統身份入主白宮　任命多名臨時部門首長

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-21 05:34

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日宣誓就職後，他首度以國家元首身份入主白宮。另外白宮同日公布多名臨時政府官員任命，避免政府部門出現真空情況。

拜登在國會山莊宣誓後，隨即與奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）、克林頓（Bill Clinton）前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）向陣亡軍人致敬。

他之後與家人參與就職巡遊，在軍人列隊下步向白宮正門，以總統身份進入白宮，並隨即開始工作。美聯社等傳媒估計拜登會即時簽署多項行政命令，涉及移民及疫情等問題。

拜登經過兩屆副總統任期後，在1月20日終於首度以總統身份入主白宮。（Reuters）

另外由於民主黨控制國會參眾兩院，令拜登的執政工作可能相對容易。不過拜登提名的內閣官員人選仍待參議院表決，因此白宮20日公布多項臨時官員任命，包括由丹史密斯（Dan Smith）出任署理國務卿、鮑科爾（Andy Baukol）暫代財長、威爾金森（Monty Wilkinson）及諾奎斯特（David Norquist）分別掌管司法部和國防部。

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