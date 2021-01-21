特朗普卸任｜離開美國白宮前按照慣例　給拜登留下一封信

撰文： 許懿安 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-21 00:32

2021年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）的任期結束。他在低調離開華盛頓之前，不見候任總統拜登（Joe Biden），也不出席他的宣誓就職典禮，卻出乎外界意料地有按照白宮傳統，在白宮橢圓形辦公室為下任總統留下一封信。

1月20日，特朗普發表任內最後一次演講。（Getty）

據美國有線新聞網絡（CNN）1月20日報道，特朗普在基地參加卸任儀式，隨後乘「空軍一號」前往佛羅里達州海湖莊園，正式結束總統任期，美國當選總統拜登（Joe Biden）會於1月20日中午宣誓就職。

特朗普已公開表示不會出席拜登的就職典禮，這將使他成為美國史上第四位缺席繼任者就職典禮的卸任總統，也是150多年來第一次。

據知情人士透露，特朗普給拜登留了字條。不過目前還不清楚這封信的內容。

奧巴馬特朗普曾隔空交火，背後夾雜不少公仇私怨。（美聯社）

奧巴馬曾語重心長

作為權力和平轉移的象徵，美國歷任總統換屆之際，行將卸任的總統都會給新總統留下一封信。奧巴馬（Barack Obama）1月20日離開白宮之前也在總統辦公室親手寫了一封信給特朗普。奧巴馬在信中提出，希望特朗普維護法治以及國際秩序。

美國有線新聞網絡（CNN）9月3日獨家報道這封信的內容，他在這封信中寫道：「寄望於你的人數以百萬計。我們所有人不分黨派，都希望在你任內國家欣欣向榮、國泰民安。」

圖為2017年1月20日，美國總統奧巴馬於白宮迎接候任總統特朗普。（Getty Images）

奧巴馬強調美國總統是獨特的職務，美國總統須深思熟慮，有責任感。他又提醒特朗普：「我們只是白宮的過客。我們是法治、三權分立、平等保護、公民自由等民主制度與傳統的守護者。這些都是我們前輩為之抗爭與濺血的東西。」

CNN報道指出，奧巴馬寫給特朗普的信幾乎比其他前總統留給新任總統的信要長兩倍。奧巴馬從未向人透露過這封合計275字的信件的內容，包括他的親信在內。

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