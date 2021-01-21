特朗普卸任｜總統任期最後一天　小女兒蒂法尼宣布訂婚

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-21 17:51

剛卸任的美國前總統特朗普（Donald Trump）任期結束前，小女兒蒂法尼（Tiffany Trump）1月20日宣布，自己與拍拖2年半的男友布洛斯（Michael Boulos）已經訂婚。

2021年1月20日，美國總統特朗普小女兒蒂法尼在社交媒體曬出一張與男友在白宮照片。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

綜合媒體1月21日報道，蒂法尼在社交媒體Twitter上表示，自己很榮幸能與家人一起在白宮「慶祝許多里程碑事件、歷史性時刻，並創造美好的回憶」，稱這期間最特別的事情莫過於自己與男友布洛斯的訂婚。

蒂法尼用「了不起」（amazing）形容自己的未婚夫，表示自己對接下來的生活「感到幸福和激動」。

27歲的蒂法尼是特朗普與第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）的女兒，而23歲的男友布洛斯正擔任自己父親部分公司的董事職位，《名利場》雜誌（Vanity Fair）曾稱他是蒂法尼的「億萬富翁繼承人男友」。

蒂芙尼在推特上曬出大量個人照，包括男友布洛斯照片（點擊大圖瀏覽）：

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布洛斯出生在黎巴嫩，在尼日利亞拉各斯長大並接受教育，現定居英國倫敦。布洛斯的家族創立了Boulos Enterprises，這是一家從事汽車、設備、零售和建築行業的企業集團，價值數十億美元。而該集團也僅是他的家族企業之一。

蒂法尼與布洛斯交往已有兩年半，按照《Town & Country》雜誌網站說法，他們二人是2018年底開始約會，並於2018年9月在曼哈頓時裝周期間首次被人拍到在一起。2018年11月，在特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的感恩節晚宴上，布洛斯被正式介紹給特朗普一家。2018年12月，蒂法尼帶着布洛斯參加在白宮舉行的慶祝活動。

據美國《紐約時報》稱，兩人還未公布婚禮的具體日期，他們的發言人也沒有立即回覆記者的詢問。