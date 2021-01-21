輝瑞疫苗｜以色列逾1.2萬人接種首劑疫苗後確診

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-01-21 18:59

以色列政府從輝瑞（Pfizer）藥廠訂購新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，正積極安排國民接種。據以色列媒體1月19日報道，有1.24萬人在接種首劑疫苗後仍確診感染新冠病毒，包括有69人在接種第二劑後確診。當地官員認為，接種首劑輝瑞疫苗的功效或未如想像般有效，又指疫苗未必能夠防範變種的新冠病毒。

以色列自2020年1

2月19日展開疫苗接種計劃，目前已有逾200萬人接種首劑輝瑞疫苗，逾40萬人已接種第二劑，總接種人數佔超過4分1國民。

《以色列時報》報道，當地衞生部安排18.9萬名接種者檢測，發現有6.6%人仍確診感染病毒，即約1.24萬人，當中69人是在接種第二劑後仍確診。

該國抗疫工作負責人阿什（Nachman Ash）認為，接種首劑輝瑞疫苗後的保護作用，未如藥廠原本所指的有效。他又稱，首劑疫苗後的保護作用，看起來「不如大家想像般有效」。阿什並警告指，疫苗未必能夠防範變種的新冠病毒。

藥廠稱首劑有效率52%

報道提到，據輝瑞藥廠原本所指，接種首劑疫苗後的有效率約52%，至接種第二劑的數天後，有效率會升至95%。

↓想知道其他民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：