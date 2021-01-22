美英簽署聯合聲明　組成航母戰鬥群

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-22 06:00

美國和英國國防部1月19日宣布，雙方簽署一份聯合聲明，兩國在今年組成聯合航母戰鬥群。

有關聲明在美國總統特朗普（Donald Trump）20日卸任前夕簽署，由代理國防部長米勒（Christopher Miller）與英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）簽署。

根據協議，聯合航母戰鬥群由英國航母「伊利沙伯女王號」（HMS Queen Elizabeth，R08）率領，美國則派出海軍沙利文兄弟號驅逐艦（USS The Sullivans，DDG-68）及海軍陸戰隊的F-35B閃電II（Lightning II）隱形戰機參與。

圖為2020年9月在英國樸次茅斯的「伊利沙伯女王號」（Getty）

美國國防部指，有關部署突顯加強美英雙邊關係，顯示兩國的協同工作能力。英國國防部則表示，英國在過去十年內獲美國各方面的支持，今次的聯合聲明為英國航母戰鬥群及其盟友的首次成功部署鋪路。

該航母戰鬥群預計在今年較後時間由英國樸次茅斯港（Portsmouth）啟航，惟聲明沒有提及部署地點。日本共同社曾在12月初引述政府消息人士報道，「伊利沙伯女王號」（HMS Queen Elizabeth）為核心的航空母艦戰鬥群到西太平洋作長期部署，分析指背後原因在於中國對南海的主權主張，以及英國政府對香港問題的強烈關切有關。