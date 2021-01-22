輝瑞疫苗｜美國輝瑞和德國BioNTech傳同意向貧窮國家供貨

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-22 16:35

英媒引述知情人士消息報道，美國輝瑞公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）同意根據世衛組織主導建立的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）向貧窮國家供應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

路透社22日引述消息人士稱預計相關協議將在22日宣布，細節不詳。但消息人士稱，供應量相對不大。其中一名消息人士稱，數量有限的原因是，那些疫苗都是主要供應COVAX計劃內國家的醫護人員。

美國拜登政府首席醫療顧問、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）21日向世衛說，美國會加入COVAX。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月22日美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇在馬里蘭州的國家衞生研究院接種疫苗。（AP）

福奇向世衛執行委員會表示，拜登21日稍晚時間發布指令，將包括美國有意加入COVAX，並支持「獲取COVID-19工具加速計劃」（ACT-Accelerator），以推動新冠肺炎疫苗、治療及診斷的分配、公平獲取以及研發方面的多邊合作。

福奇在發言時確認美國會繼續是世衛成員。他表示美國會向世衛「履行其財政義務」，將與其他193個成員國合作進行改革。