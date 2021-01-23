拜登就任｜美國民警衛隊被遷至停車場休息挨批　第一夫人出動安撫

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-23 21:09

美國國民警衛隊成員在國會大樓暴亂後被派駐當地，不過近日他們陷入麻煩，從全美各地調派到華盛頓特區逾2.5萬名隊員中，約200人感染新型冠狀病毒肺炎，此外他們在總統拜登（Joe Biden）宣誓就任後，休息地點便由國會大樓改至停車場，有人為他們抱不平。

美國會大樓1月6日被前總統特朗普（Donald Trump）的支持者闖入，之後逾2.5萬名國民警衛隊（United States National Guard）成員被派駐附近地區。

他們在不當值時獲准在國會建築物的地板上休息。惟國會在拜登就任翌日後開始運作，有人便指示國民警衛隊成員到一個停車場休息。有成員稱他們被「用完即棄」，深感被背叛。

MILITARY SOURCE IN DC:

“For the last week my battalion has been sleeping on the floor in the Senate cafeteria. Today the Senate kicked us out & moved us to a cold parking garage.

5000 soldiers.

1 power outlet.

One bathroom.

This is how Joe Biden’s America treats solders.”



PHOTOS pic.twitter.com/622sQmciq4 — Benny (@bennyjohnson) January 22, 2021

他們待在停車場內的問題是，那裏的洗手間、能為手機充電的插座，以及其他設備都嚴重不足。

相片流出後，22日早上有議員前往探視，包括民主黨籍的參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）。他稱已告訴負責國會保安的人，不能再發生此事。

有隊員稱是國會警察（Capitol Police）讓他們搬到停車場，但有關方面否認，並說所有隊員已遷至酒店客房或是舒適的住宿地點。

拜登就任：圖為美國新任第一夫人吉爾出席她首個戶外活動。她攜帶包裝精美的曲奇餅，突然探訪駐守國會大樓的國民警衛隊員。（Reuters）

事件已為Twitter上的話題之際，新任第一夫人吉爾（Jill Biden）在美國22日下午進行她在白宮外的第一次正式活動。她突然到訪值守國會大樓的國民警衛隊。

她此舉看來有安撫隊員的意味。他的丈夫、新任總統拜登22日也致電國民警衛隊負責人致歉，並問後者，他有什麼時可為隊員去做。

吉爾在與隊員見面時稱：「我只是想來謝謝大家，保護我和家人的安全。」她送上以紅、白、藍色絲帶包裝的巧克力曲奇餅，向隊員表示謝意。

她說：「國民警衛隊將永遠在拜登家人的心中佔有特殊的位置。」

拜登夫婦已故的長子博・拜登（Beau Biden）曾在國民警衛隊服役，2008至2009年派駐伊拉克。他在2015年死於腦癌，終年46歲。