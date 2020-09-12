【墨西哥大毒梟】古斯曼2016年影片流出　直言一生只對女人上癮

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20世紀末因其惡膽作風聞名全球的墨西哥毒梟 ─ 「矮仔」古斯曼（Joaquín "El Chapo" Guzman），日前透過律師上訴的新聞並未引起注意，反倒是一段2016年訪談的影片流出而再次引起討論。他當時接受一名犯罪心理學家的訪問，並表示一生中唯一上癮的就是女人。

綜合外電報道，大毒梟古斯曼於27年前被捕下獄，8年後成功逃獄並遭墨西哥政府通緝，直到2014年落網結束13年逃亡生涯，但他又在隔年夏天從戒備森嚴的監獄挖出一條深15公尺、長1.5公里的隧道再次逃獄，接著在2016年1月再被捕。為防止狡猾的大毒梟再脫逃，他2017年被引渡至美國，隨後在去年移監科羅拉多聯邦監獄。

多次被雜誌《福布斯》評為「最具影響力的人物」的古斯曼，2019年被判處終身監禁外加30年徒刑，他的律師日前申請上訴，全案仍在糾纏中。然而更吸引人的是2016年犯罪心理學家卡諾（Mónica Ramírez Cano）和古斯曼的一段訪談，當時古斯曼剛從第二次逃獄生涯中結束，回到墨西哥的監獄內；卡諾日前分享了一段5秒的影片。

古斯曼第4任妻子科羅內爾（Emma Coronel），她於2011年誕下一對雙胞胎女兒。（GettyImage）

販賣毒品給成癮者獲取大筆利潤，卡諾好奇這名墨西哥毒梟鍾情什麼毒品，「你對什麼上癮」？古斯曼回答「沒有，我只對女人成癮。」影片立刻引起許多網友討論。古斯曼一生至目前為止，有過4任妻子，第4任是在2007年結婚，對象是現年31歲的前選美皇后科羅內爾（Emma Coronel），她於2011年誕下一對雙胞胎女兒。

古斯曼生涯賺取黑錢超過126億美元，先前的報道中揭露他與卡諾訪談的其他對話片段，包括他反對犯罪集團常見的綁架手段，因為他認為那是最嚴重的罪刑。在他「治下」，錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）成為了墨西哥最有權勢的販毒組織，他們利用各種方式買通管道並走私毒品進入美國，獲得豐厚的暴利，並在20世紀末逾20年間，和競爭對手共同掀起謀殺四起及社會混亂的局面。

▼▼▼Netflix將古斯曼的事蹟拍成劇集《毒梟矮仔》（EL Chapo）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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