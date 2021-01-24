泰國漢殺鄰居孩子只因被丫叉射中　控男童偷吃火龍果與打爛玩具車

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-24 18:03

泰國清萊府一名男子因涉嫌殺害7歲男童於1月23日午夜被捕。他承認犯案，並指行兇是因為不能忍受男童的搗蛋，包括打爛其玩具車以及吃了他的火龍果。

7歲男童他納觸（Thanachot Pangruean）1月16日失蹤，警方同日起展開搜捕疑犯的行動。

他納觸屍體17日被人發現，位置處於離家2公里遠的香蕉種植園。屍體渾身是傷，警員在附近發現一個鋤頭和兩大塊木頭。

圖為新加坡報業控股集團旗下亞洲新聞網站AsiaOne對案件報道時報布的相片，可見男童被棄屍蕉林中。（AsiaOne網站截圖）

年約30歲的男子Sinchai Kasetsophaphan被認為是殺害男童的疑犯。他與兄弟同住，其居所距離受害人家約150米。疑犯18日離開居所和村莊，直至22日晚上，當地居民看到他回村後通知警方。

Sinchai Kasetsophaphan在警署中承認殺死男童以報復其頑皮行為。他說，男童已多次煩擾自己。死者被指曾撕毀疑犯的床墊、打爛其玩具車，甚至吃了他的火龍果。

男子說，他16日叫男童用彈弓射雀，不過後者手法拙劣，反面射中男子。疑兇盛怒之下要求死者站着別動，他在附近找到鋤頭和木頭，並用其殺死男童。