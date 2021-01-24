中國及印度舉行第9輪軍長級談判

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-24 21:56

中印此輪邊境僵局仍在持續，雙方的坦克在前線近距離對峙。在此背景下，中印再次舉行軍長級的會談。

印度網站the Print在1月23日報道稱，時隔兩個多月，印度和中國將於1月24日舉行第9輪軍長級別的會談，重點是打破雙方之間的僵局。

報道稱，印度國防和安全部門的消息人士稱，會談將在摩爾多（Moldo）舉行，由中國舉辦。印度代表團將由14名集團軍指揮官梅農（P.G.K. Menon）中將率領。

上一輪軍長級會談是於2020年11月6日在印度一側的楚舒勒（Chushul）舉行的。

消息人士稱，這次會談的重點將是打破僵局。一名消息人士說：「現在的問題是，雙方都沒有任何明顯的劣勢或優勢。因此，雙方都不想邁出脱離接觸的第一步。」

當被問及會談的議程時，消息人士說：「目的只有一個——首先實現脱離接觸，然後實現局勢降級。」

報道稱，雙方正在討論的一項建議是從目前的前沿地點撤出大炮和裝甲部隊。在班公湖（Pangong Tso）南岸，雙方的坦克實際上是面對面的對峙，相距只有幾米。

印度新德里電台1月24日也證實，中印1月24日在摩爾多舉行第9輪軍長級的會談，以緩和拉達克（Ladakh）東部實控線（LAC）沿線的緊張局勢，找到結束對峙的解決方案。

新德里電台報道稱，在上一輪會談中，印度軍隊強烈要求中國軍隊儘早從拉達克東部的所有摩擦點撤離。

近9個月的軍事對峙使得實控線沿線的緊張局勢加劇。由於雙方的多輪談判未能解決僵局，大約5萬名印度軍隊目前部署在拉達克東部山區，處於高度戰備狀態，該地區氣温在零度以下。印度官員們說，中國也部署了同樣數量的軍隊。

2020年5月初以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙。6月15日，兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生衝突，雙方都有傷亡。隨後對峙持續，班公湖局勢是對峙僵局的最大難題，雙方分別佔領了班公湖南岸和北岸的一些關鍵地區。