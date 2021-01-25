新冠肺炎｜澳洲批准使用輝瑞疫苗　計劃2月底開始接種

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-25 12:18

澳洲在1月25日正式批准使用美國輝瑞公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗，當局計劃在2月底開展接種計劃，但受疫苗生產問題出現短缺影響，可能要到3月初才能開展接種計劃。

圖為1月21 ，厄瓜多爾一間醫院的輝瑞疫苗。（Reuters）

澳洲藥物管理局正式批准使用輝瑞疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）表示疫苗已在澳洲通過全面而徹底的審查程序，當局正式批准使用輝瑞疫苗，可以為16歲以上的人士注射，

輝瑞是當地獲批的首款疫苗，莫里森表示有信心可在2月底「打第一針」，但承認受疫苗生產問題出現短缺影響，可能要到3月初才能開展接種計劃。

衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，健康護理人員及護老院舍員工將獲優先接種，預料每周可接種8萬劑。

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但亨特指出輝瑞公司已向他們表示，疫苗生產出現問題，導致來貨可能較預期的少，因此澳洲會在3月同時購入阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，以確保疫苗充足。澳洲目標是在4月前獲得400萬劑的疫苗。